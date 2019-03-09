الأطباء: البيوتي سنتر لا تمتلك أي تراخيص لاستخدام الأجهزة الطبية

قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مراكز التجميل، والبيوتي سنتر، تعمل بالفعل خارج الرقابة من جانب وزارة الصحة ونقابة الأطباء، مضيفا أن معظم الأماكن التي يكون بها أجهزة طبية مثل الليزر تكون مهربة وغير مرخص لها باستخدامها.



وأضاف حسين، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هذه الأماكن يتم استخدام الاجهزه فيها بدون إشراف الطبيب، مضيفا أن هناك العديد من الشكاوى عن المراكز الوهمية، والتي تستخدم الداعية التلفزيونية وغيرها من السوشيال ميديا لتضليل المواطنين.



وأوضح عضو المجلس، أن النقابة لا تملك الصلاحيات للتفتيش والرقابة أو معاقبة تلك المراكز، لأنها ليس لها ضبطية قضائية سواء على المستشفيات أو العيادات أو حتى مراكز التجميل.

