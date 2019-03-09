مكتشفة واقعة سرقة المسجد بالإسكندرية: أنا مش متخيلة اللي حصل

قالت ماجي سمير، مكتشفة واقعة السرقة داخل أحد مساجد الإسكندرية، إنها حصلت على الفيديو من أحد أقاربها عامل بالمسجد، ولم تكن تهدف للتشهير بالفتاتين اللاتي سرقن السيدة المسنة ولكن كان الهدف "تنبيه المواطنين".



وقالت "سمير" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، عبر فضائية "الرافدين+"، إن الفتاتين صاحبتا واقعة السرقة من الهناجر بمنطقة ميامي، ورغم أنهما قاما بمساعدة السيدة المسنة قررا سرقة شنطتها أثناء الصلاة.



وأشارت "ماجي" إلى أن أجهزة الأمن لم تقبض على الفتاتين حتى الآن، مضيفة: "أنا مش متخيلة اللي حصل من البنتين داخل المسجد وبيسرقوا".

