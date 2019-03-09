اختتام فعاليات المشاركة المصرية بمعرض الرخام والجرانيت بمدينة شيامين الصينية

تختتم اليوم السبت فعاليات المشاركة المصرية بمعرض "Xiamen Stone Faire Exhibition” المتخصص في مجال الرخام والجرانيت والذي يعقد بمدينة شيامين الصينية خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجارى، ويضم الجناح الذي تنظمه هيئة تنمية الصادرات ٢٣ شركة مصرية متخصصة وذلك على مساحة ٨٠٥ أمتار مربعة.



وأوضح السفير خالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات أن مشاركة مصر فى هذا المعرض والذي يعد الأكبر دوليًا في هذه الصناعة تأتي انطلاقًا من حرص وزارة التجارة والصناعة على مساعدة المنتجين المصريين في فتح أسواق جديدة والنفاذ للأسواق الكبرى وفي مقدمتها الصين حيث يستقبل المعرض عدد كبير من العارضين الدوليين الذين يعرضون أحدث منتجاتهم وابتكاراتهم وحلولهم التصميمية، مشيرًا إلى أن المعرض يوفر منصة مثالية للتواصل مع الجهات العالمية والتجار والمشترين المعنين بصناعة الرخام ويستهدف في المقام الأول مستوردي الرخام والجرانيت وصناع القرار في صناعة البناء،



وأضاف يوسف أن السوق الصينية تعد من الأسواق المهمة التي توليها الهيئة اهتمامًا كبيرًا في هذا القطاع حيث تعد الصين أكبر مستورد للرخام والجرانيت المصري حيث بلغت نسبة الصادرات المصرية من هذين البندين الي السوق الصيني 50% من إجمالي صادرات مصر من الرخام والجرانيت الى العالم خلال عام 2018، لافتًا إلى أن المعرض يمثل فرصة كبيرة لتسويق منتجات الرخام المصرية.



وأوضح تيمور عصام مدير قطاع معارض مواد البناء بالهيئة ومدير الجناح المصري ان إجمالي عدد الشركات المشاركة بالمعرض هذا العام بلغ 2000 شركة من 56 دولة كما يصل إجمالي زوار المعرض حوالى 150 ألف زائر تجاري من 146 دولة حيث يغطى المعرض قطاع أعمال مواد البناء كما يقدم صورة كاملة لأحدث الابتكارات والمنتجات والخدمات في كل حلقة في سلسلة التوريد الدولية.



وأضاف ان هيئة تنمية الصادرات قامت بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري ببرلين بدعوة كبار المستوردين من المشترين والتجار والموردين وأصحاب شركات المقاولات والمستوردين لزيارة الجناح المصري، والترتيب لعقد لقاءات ثنائية خلال فعاليات المعرض.