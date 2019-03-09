بعد اعترافه بأبوة 3 أطفال كوبيين.. حكاية أبناء مارادونا الثمانية





ظهرت أمس الجمعة تصريحات صحفية للنجم الأسطوري ديجو أرماندوا مارادونا يعترف فيها نجم الكرة الأرجنتينية بأبوة 3 أطفال في دولة كوبا، وأوضح ماتياس مورلا محامي مارادونا أن موكله سوف يعترف بأطفاله الثلاثة الذين أنجبهم من سيدتين مختلفتين.

قائلاً في تصريحات صحفية أنه لم تواجههم أية مشكلات وتم رفع قضائية للاعتراف بهم وسوف يهتم بهم مارادونا.

8 أبناء لـ مارادونا

ومع اعترافه بالثلاثي الكوبي، يصبح مارادونا أبًا لـ8 أبناء، حيث انجب أسطورة نابولي دالما نيريا عام 1987، وجانينا دينورا عام 1989، من زوجته السابقة كلاوديا فيافانيا،

كما اعترف عام 1986 بأبوة دييجو سيناجرا بعد علاقة عابرة مع امرأة من نابولي تُدعى كريستيانا سيناجرا، كما أنجب مارادونا فتاة تُدعى خانا وطفل يُدعى دييجو فيرناندو عام 2013.





وبعد اعتراف مارادونا بـ3 أطفال إضافيين، علّقت ابنته جيانينا عبر حسابها على إنستجرام بشكل ساخر: ينقص 3 حتى يكتمل فريق من 11 لاعبا.. يمكنك فعلها.