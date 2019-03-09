بعد اعترافه بأبوة 3 أطفال كوبيين.. حكاية أبناء مارادونا الثمانية

ظهرت أمس الجمعة تصريحات صحفية للنجم الأسطوري ديجو أرماندوا مارادونا يعترف فيها نجم الكرة الأرجنتينية بأبوة 3 أطفال في دولة كوبا، وأوضح ماتياس مورلا محامي مارادونا أن موكله سوف يعترف بأطفاله الثلاثة الذين أنجبهم من سيدتين مختلفتين.
قائلاً
في تصريحات صحفية أنه لم تواجههم أية مشكلات وتم رفع قضائية للاعتراف بهم وسوف
يهتم بهم مارادونا.
8 أبناء لـ مارادونا
ومع
اعترافه بالثلاثي الكوبي، يصبح مارادونا أبًا لـ8 أبناء، حيث انجب أسطورة نابولي
دالما نيريا عام 1987، وجانينا دينورا عام 1989، من زوجته السابقة كلاوديا
فيافانيا،
كما اعترف عام 1986 بأبوة دييجو سيناجرا بعد علاقة عابرة مع امرأة من نابولي تُدعى كريستيانا سيناجرا، كما أنجب مارادونا فتاة تُدعى خانا وطفل يُدعى دييجو فيرناندو عام 2013.
وبعد اعتراف مارادونا بـ3 أطفال إضافيين، علّقت ابنته جيانينا عبر حسابها على إنستجرام بشكل ساخر: ينقص 3 حتى يكتمل فريق من 11 لاعبا.. يمكنك فعلها.
علاقة مارادونا بـ فيدل كاسترو
مارادونا الذي يشرف حالياً على تدريب فريق دورادوس المكسيكي، يمتلك علاقة تاريخية وثيقة بـ فيدل كاسترو الزعيم الكوبي الراحل، إلا أن السياسة لن تصير منتهى ارتباط مارادونا بدولة كوبا بعد اعترافه بـ3 أبناء في هذه الدولة الكاريبية.
وقد أمضى مارادونا فترات في كوبا حيث خضع لعلاج من الإدمان على المخدرات، والتقى كاسترو في عدة مناسبات وعبر عن إعجابه الشديد بزعيم الثورة الكوبية.
وكانت أول زيارة لمارادونا إلى كوبا بعد كأس العالم لكرة القدم عام 1986 في المكسيك، والذي فازت به الأرجنتين بفضل هدفه الشهير خلال الدور ربع النهائي ضد إنجلترا.
صديق مقرب
وكان
فيدل كاسترو يعتبر مارادونا صديقا مقربا له، فيما قام نجم كرة القدم الأرجنتيني برسم
وشم على رجله اليسرى لـ القائد الأعلى، وقال مارادونا عن فيدل كاسترو في إحدى المرات
إلى جانب الله، هو سبب بقائي على قيد الحياة الآن.
وقد توفي فيدل كاسترو أب الثورة الكوبية الذي تحدى القوة الأمريكية العظمى لأكثر من نصف قرن أواخر عام 2016 في هافانا عن عمر ناهز تسعين عاماً.