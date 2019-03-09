ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أصل الحكاية

بعد اعترافه بأبوة 3 أطفال كوبيين.. حكاية أبناء مارادونا الثمانية

السبت 09/مارس/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
محمد أبو ليلة


ظهرت أمس الجمعة تصريحات صحفية للنجم الأسطوري ديجو أرماندوا مارادونا يعترف فيها نجم الكرة الأرجنتينية بأبوة 3 أطفال في دولة كوبا، وأوضح ماتياس مورلا محامي مارادونا أن موكله سوف يعترف بأطفاله الثلاثة الذين أنجبهم من سيدتين مختلفتين.

                                                                                         

قائلاً في تصريحات صحفية أنه لم تواجههم أية مشكلات وتم رفع قضائية للاعتراف بهم وسوف يهتم بهم مارادونا.

 

8 أبناء لـ مارادونا

ومع اعترافه بالثلاثي الكوبي، يصبح مارادونا أبًا لـ8 أبناء، حيث انجب أسطورة نابولي دالما نيريا عام 1987، وجانينا دينورا عام 1989، من زوجته السابقة كلاوديا فيافانيا،

 

كما اعترف عام 1986 بأبوة دييجو سيناجرا بعد علاقة عابرة مع امرأة من نابولي تُدعى كريستيانا سيناجرا، كما أنجب مارادونا فتاة تُدعى خانا وطفل يُدعى دييجو فيرناندو عام 2013.


وبعد اعتراف مارادونا بـ3 أطفال إضافيين، علّقت ابنته جيانينا عبر حسابها على إنستجرام بشكل ساخر: ينقص 3 حتى يكتمل فريق من 11 لاعبا.. يمكنك فعلها.

بعد اعترافه بأبوة


علاقة مارادونا بـ فيدل كاسترو

مارادونا الذي يشرف حالياً على تدريب فريق دورادوس المكسيكي، يمتلك علاقة تاريخية وثيقة بـ فيدل كاسترو الزعيم الكوبي الراحل، إلا أن السياسة لن تصير منتهى ارتباط مارادونا بدولة كوبا بعد اعترافه بـ3 أبناء في هذه الدولة الكاريبية.


وقد أمضى مارادونا فترات في كوبا حيث خضع لعلاج من الإدمان على المخدرات، والتقى كاسترو في عدة مناسبات وعبر عن إعجابه الشديد بزعيم الثورة الكوبية.


وكانت أول زيارة لمارادونا إلى كوبا بعد كأس العالم لكرة القدم عام 1986 في المكسيك، والذي فازت به الأرجنتين بفضل هدفه الشهير خلال الدور ربع النهائي ضد إنجلترا.


صديق مقرب

وكان فيدل كاسترو يعتبر مارادونا صديقا مقربا له، فيما قام نجم كرة القدم الأرجنتيني برسم وشم على رجله اليسرى لـ القائد الأعلى، وقال مارادونا عن فيدل كاسترو في إحدى المرات إلى جانب الله، هو سبب بقائي على قيد الحياة الآن.

 

وقد توفي فيدل كاسترو أب الثورة الكوبية الذي تحدى القوة الأمريكية العظمى لأكثر من نصف قرن أواخر عام 2016 في هافانا عن عمر ناهز تسعين عاماً.


ترشيحاتنا

سامسونج تطلق أول تلفزيون لاسلكي في العالم

ماذا قال خبراء الأمن السيبراني عن التحول الرقمي في مصر؟

فيسبوك يمهد لدمج ماسنجر وواتساب

وصفة بـ6 جنيهات للتخلص نهائيا من قشرة الشعر

ماجد المصري يكشف ملامح شخصيته في مسلسل بحر.. فيديو

عبد الله السعيد برفقة زوجته في أحدث ظهور لهما

محامي مارادونا: لديه 3 أطفال في كوبا بجانب أبنائه الخمسة

نظام يومي يساعد على فقدان الوزن دون حرمان أو شعور بالجوع

لقاء الخميسي تتألق بالأسود في أحدث صورة

احذر البدانة.. تصيب المسنين بالخرف

شكوى لمفوضية حقوق الإنسان بجنيف ضد قنوات الإرهابية.. محمد ناصر وأكرم كساب حرضا على قتل ضباط الشرطة وأعمال العنف

ميرهان حسين تبرز انوثتها في أول جلسة تصوير بعد الإفراج عنها..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

فيديو

أبرز فيديوهات التوك شو: كارثة كبرى تنتظر تركيا وقطر في 2025.. وعمرو أديب: تركيا عدونا الأول.. ويجب وقف التجارة والسياحة معها.. وتفاصيل مثيرة في مقتل طفل البرميل بالجيزة
أمير كرارة لـ ماجد المصري: الوحيد اللي بحس إني قِلة وأنا واقف جنبه.. فيديو
ماجد المصري يكشف ملامح شخصيته في مسلسل بحر.. فيديو
تعليق ناري من عمرو أديب على حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين..فيديو
خايفة اتزحلق.. طلب غريب من حنان مطاوع لـ أمير كرارة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟