ماجد المصري: سرقوا هدومي وجريت عريان في الشارع

قال الفنان ماجد المصري، إنه قضى طفولته في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وكان بيتهم يطل على ترعة، كان يعشقها ويفضل السباحة بها مع أصدقائه، خاصة خلال أيام العيد.



وأشار ماجد المصري خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أمير كرارة" في برنامج "مع السهرانين" المذاع علي قناة "أون أي"، إلى أن هناك أحد السارقين خدعهم ذات مرة، وقال لهم "صاحب الترعة جه"، وفروا هاربين تاركين ملابس العيد.



وأضاف أنه جرى حوالي 2 كيلو مع أصدقائه عراه تماما، لافتا إلي أن والدته سألته عن ملابس العيد الجديدة وسبب رجوعه المنزل عاريا، ليرد عليها "صاحب الترعة أخدهم مني".