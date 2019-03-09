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اقتصاد

عودة المياه لمدينة أسوان صباح اليوم

السبت 09/مارس/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
امنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه سيتم عودة المياه لمدينة أسوان بالكامل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباح غد السبت بعد انتهاء أعمال تغيير محابس مياه الشرب.

وأهابت محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة، والاتصال بالخط الساخن للشركة 125 في حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان.

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