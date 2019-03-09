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اقتصاد

التموين: 85 جنيها سعر كيلو اللحوم الطازجة.. والمجمدة بـ 60

السبت 09/مارس/2019 - 03:00 ص
صدى البلد
محمد صبيح
قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خفض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة من 90 جنيها لـ 85 جنيها وكذلك سعر كيلو الكبدة 85 جنيها والمفروم 85 جنيها.

كما يتم طرح اللحوم المجمدة بسعر 60 جنيها للكيلو والدواجن المجمدة بسعر 37 جنيها.

وأكد عادل أبوسيف مدير مجمع الأهرام بالدقي، أن وزارة التموين وجهت المجمعات الاستهلاكية بالبيع وفقا للأسعار الجديدة بداية من أول مارس الجاري.

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