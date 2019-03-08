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شاهد.. تعليق رانيا المشاط على أداء الجناح المصري في بورصة برلين السياحية

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:30 م
رانيا المشاط
رانيا المشاط
هاني حسين
قالت رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن الجناح المصرى المشارك في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB يظهر السياحة في مصر بتكنولوجيا مختلفة، وتم عرض أفلام ترويجية لأماكن سياحية مختلفة في مصر، وهناك زخم كبير في الجناح المصري داخل المعرض.

وأضافت "المشاط" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الشباب المصري المتواجد في ألمانيا من الجيل الثاني متواجدين في الجناح المصري ويمثلون مصر بأفضل شكل ممكن، موضحة أن شركات السياحة قدمت مجهودات كبيرة للغاية.

وتابعت: "تم عقد لقاءات إعلامية ومهنية متعددة على هامش المهرجان، ونحن نبذل مجهودات كبيرة لتغيير القصة حول مفهوم السياحة في مصر".

وأكملت: "لدينا برنامج طموح لإحداث إصلاحات كثيرة في السياحة المصرية، مستخدمين طرقًا جديدة في الترويج للسياحة، وتم توقيع عقد مع شركة تستخدم تقنيات حديثة في الترويج للسياحة، وسوف يساهمون في صياغة استراتيجية للمحتوى المصور عن السياحة في مصر، والأبعاد التي يجب أن نضعها في الاعتبار عند الترويج للسياحة".

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