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فن

تأجيل مهرجان طرابلس للأفلام فى لبنان

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:40 م
صدى البلد
محمد نبيل
أعلن الياس خلاط رئيس مهرجان طرابلس للأفلام فى لبنان تأجيل دورة العام الجارى والتى كانت من المنتظر إن تقام فى أبريل المقبل إلى التاسع من يونيو المقبل بسبب الانتخابات.

المهرجان حدث سينمائي يساهم في تحسين صورة المدينة من خلال ثلاثة أهداف رئيسية:

• إغناء البيئة الثقافية المحلية في طرابلس.
• الترويج للإرث الثقافي الحضاري الغني لمدينة طرابلس وفنانيها المحليين.
• التسويق لطرابلس ومحيطها على أنها مقصد سياحي واعد.

وقد وجهت النسخة الرابعة تحية لمخرج لبناني كبير، هو جورج نصر الرئيس الفخري من خلال "استعادة" لأهم أعماله عبر عروض وأنشطة متنوعة ضمن فعاليات المهرجان.

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