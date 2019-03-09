الشرقية للدخان: تصدير 200 طن معسل سنويا لـ 3 دول عربية

أعلنت الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني"،التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن توقيع 3 عقود تصديرية بوكالة حصرية لشركة الوحدانية للتجارة العامة بالإمارات العربية المتحدة لمدة 3 سنوات لتصدير صنف معسل ماتوسيان لدول (الإمارات، البحرين، سلطنة عمان) بواقع 200 طن معسل سنويا.



أشارت الشركة، فى بيان لها، بأن قيمة التعاقد بلغت نحو 600 ألف دولار مع زيادة قدرها 10% سنويا ومن المتوقع أن تساهم الاتفاقيات الثلاث في زيادة معدلات التصدير الخاصة بالشركة بصورة فعالة.