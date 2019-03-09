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مرأة

طريقة سهلة لعمل بريوش الشوكولاته كالمحترفين

السبت 09/مارس/2019 - 10:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نرمين هنو طريقة سهلة لعمل بريوش رقائق الشوكولاتة كالمحترفين وبمذاق لا يقاوم وبشكل موفر.

المقادير:

البريوش 550 جرام دقيق مخبوزات
1 ملعقة كبيرة خميرة
100 جرام سكر
1 ملعقة صغيرة ملح
2 بيض
60 جرام زبدة
1 كوب رقائق الشوكولاتة الغسول
2 صفار بيض
2 ملعقة كبيرة كريمة

طريقة التحضير:
البريوش

* يضاف الدقيق واللبن والبيض والملح

* يعجن الخليط وتضاف الزبدة مع الاستمرار في العجن لمدة ٧ – ١٠ دقائق

* تضاف رقائق الشوكولاتة ويعجن الخليط مرة أخرى

* يترك بالثلاجة ليختمر ويتضاعف الحجم

* يعجن باليد مرة أخرى ويشكل لكرة

* يوضع في صينية ويترك ليختمر مجددا

* يخلط صفار البيض مع الكريمة ويدهن سطح البريوش

* يخبز على حرارة ١٨٠ لمدة ٣٠ – ٤٠ دقيقة

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