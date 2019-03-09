طريقة سهلة لعمل بريوش الشوكولاته كالمحترفين

تقدم الشيف نرمين هنو طريقة سهلة لعمل بريوش رقائق الشوكولاتة كالمحترفين وبمذاق لا يقاوم وبشكل موفر.
المقادير:
البريوش 550 جرام دقيق مخبوزات
1 ملعقة كبيرة خميرة
100 جرام سكر
1 ملعقة صغيرة ملح
2 بيض
60 جرام زبدة
1 كوب رقائق الشوكولاتة الغسول
2 صفار بيض
2 ملعقة كبيرة كريمة
طريقة التحضير:
البريوش
* يضاف الدقيق واللبن والبيض والملح
* يعجن الخليط وتضاف الزبدة مع الاستمرار في العجن لمدة ٧ – ١٠ دقائق
* تضاف رقائق الشوكولاتة ويعجن الخليط مرة أخرى
* يترك بالثلاجة ليختمر ويتضاعف الحجم
* يعجن باليد مرة أخرى ويشكل لكرة
* يوضع في صينية ويترك ليختمر مجددا
* يخلط صفار البيض مع الكريمة ويدهن سطح البريوش
* يخبز على حرارة ١٨٠ لمدة ٣٠ – ٤٠ دقيقة
المقادير:
البريوش 550 جرام دقيق مخبوزات
1 ملعقة كبيرة خميرة
100 جرام سكر
1 ملعقة صغيرة ملح
2 بيض
60 جرام زبدة
1 كوب رقائق الشوكولاتة الغسول
2 صفار بيض
2 ملعقة كبيرة كريمة
طريقة التحضير:
البريوش
* يضاف الدقيق واللبن والبيض والملح
* يعجن الخليط وتضاف الزبدة مع الاستمرار في العجن لمدة ٧ – ١٠ دقائق
* تضاف رقائق الشوكولاتة ويعجن الخليط مرة أخرى
* يترك بالثلاجة ليختمر ويتضاعف الحجم
* يعجن باليد مرة أخرى ويشكل لكرة
* يوضع في صينية ويترك ليختمر مجددا
* يخلط صفار البيض مع الكريمة ويدهن سطح البريوش
* يخبز على حرارة ١٨٠ لمدة ٣٠ – ٤٠ دقيقة