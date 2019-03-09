طريقة سهلة لعمل بريوش الشوكولاته كالمحترفين

تقدم الشيف نرمين هنو طريقة سهلة لعمل بريوش رقائق الشوكولاتة كالمحترفين وبمذاق لا يقاوم وبشكل موفر.



المقادير:



البريوش 550 جرام دقيق مخبوزات

1 ملعقة كبيرة خميرة

100 جرام سكر

1 ملعقة صغيرة ملح

2 بيض

60 جرام زبدة

1 كوب رقائق الشوكولاتة الغسول

2 صفار بيض

2 ملعقة كبيرة كريمة



طريقة التحضير:

البريوش



* يضاف الدقيق واللبن والبيض والملح



* يعجن الخليط وتضاف الزبدة مع الاستمرار في العجن لمدة ٧ – ١٠ دقائق



* تضاف رقائق الشوكولاتة ويعجن الخليط مرة أخرى



* يترك بالثلاجة ليختمر ويتضاعف الحجم



* يعجن باليد مرة أخرى ويشكل لكرة



* يوضع في صينية ويترك ليختمر مجددا



* يخلط صفار البيض مع الكريمة ويدهن سطح البريوش



* يخبز على حرارة ١٨٠ لمدة ٣٠ – ٤٠ دقيقة