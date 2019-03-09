محمد معيط: تحسن المؤشرات المالية يعكس قوة الاقتصاد المصري

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحسن الكبير في كافة المؤشرات المالية يعكس قوة الاقتصاد المصري وتعافيه وتجاوزه جميع آثار الأزمة الاقتصادية التي عانينا منها.



وأشار الوزير في تصريحات صحفية، إلى تأكيد التقارير الدولية المتابعة لأداء الاقتصاد المصري نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الطموح والشامل للإصلاح الاقتصادي الوطنى، وهو ما ساعد فى تزايد الثقة حول استقرار مؤشرات الاقتصاد المصرى وتراجع معدلات البطالة والتضخم وزيادة الاستثمارات.



وقال وزير المالية في رسالة لكل العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة إن عملكم مهم وضروري لرفعة مصر كما أن أدائكم للأعمال بكل إخلاص وتفان يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد لعبور التحديات التي نعاني منها الان كما ان اي نجاح يتم تحقيقه سيسهم في تحسين الاوضاع لمستقبل أبنائنا والأجيال القادمة من المصريين.