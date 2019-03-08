صحة أسوان تستكمل تنفيذ حزام وقائي لمقاومة القوارض والعقارب

استكملت فرق متخصصة من إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان تنفيذ أعمال حزام وقائى لمقاومة القوارض والعقارب بكورنيش النيل والفنادق والمناطق القريبة منه، بجانب تنفيذ عملية إستكشاف ومقاومة البعوض والحشرات.



يأتي ذلك ضمن جهود مديرية الشئون الصحية بتكثيف استعداداتها لاستقبال وإستضافة منتدى الشباب العربى الإفريقى الذى يقام منتصف مارس الحالى .



تم تنفيذ الحملة تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان ، وإشراف الدكتورة مروة محمود مدير ادارة المتوطنة بالمديرية .



