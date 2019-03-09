محافظ الدقهلية: لست سعيدًا بزيارتي لمستشفى بني عبيد

قال كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إنه لم يكن سعيدًا بزيارته لمستشفى بني عبيد، رغم الإمكانيات الكبيرة بها شاهدت غير ذلك هناك، رأيت دورين غير مفروشين بالكامل.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين عبر فضائية "الرافدين+"، أنه سيتواصل مع وزيرة الصحة لإعادة النظر في هذه المستشفى، أموال غير مستغلة.



وأشار إلى أن هناك احتياج لاستغلال المستشفى الاستغلال الأمثل فنحن نستغلها الآن بنسبة 30% فقط.



