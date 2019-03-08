برلمانية تطالب بإصدار تشريعات جديدة لتمكين المرأة في سوق العمل

قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن المرأة تعتبر القوام الرئيسي لقيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستفادة إلى حد كبير سواء كانت معيلة أو شابة من المشروعات الاستثمارية التي قدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



أكدت "متى"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المرأة في حاجة إلى مزيد من التشريعات التي تفتح لها آفاق جديدة في سوق العمل وتمكينها بشكل أكبر، لتوفير فرص استثمارية لها.



أضافت عضو البرلمان، أن نظرة المجتمع لعمل المرأة، أصبحت مختلفة تماما، واتسعت دائرتها في سوق العمل، مطالبة باقي المنظمات بضرورة استمرار نفس الاهتمام بالمرأة كركيزة أساسية في سوق العمل.



ويحتفل العالم في 8 مارس من كل عام، باليوم العالمي للمرأة، الذي مرت ذكراه أمس، تقديرا لجهدها وإمكاناتها في المجتمع، وفي هذا الصدد، كانت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، قد أعلنت عن منح جائزة (ختم المساواة بين الجنسين) في القطاع العام إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار بدء إجراءات الحصول على جائزة ختم المساواة بين الجنسين في المؤسسات العامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).