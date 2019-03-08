ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانية تطالب بإصدار تشريعات جديدة لتمكين المرأة في سوق العمل

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:39 م
النائبة إيفلين متي
النائبة إيفلين متي
عبد الرحمن سرحان
قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن المرأة تعتبر القوام الرئيسي لقيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستفادة إلى حد كبير سواء كانت معيلة أو شابة من المشروعات الاستثمارية التي قدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أكدت "متى"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المرأة في حاجة إلى مزيد من التشريعات التي تفتح لها آفاق جديدة في سوق العمل وتمكينها بشكل أكبر، لتوفير فرص استثمارية لها.

أضافت عضو البرلمان، أن نظرة المجتمع لعمل المرأة، أصبحت مختلفة تماما، واتسعت دائرتها في سوق العمل، مطالبة باقي المنظمات بضرورة استمرار نفس الاهتمام بالمرأة كركيزة أساسية في سوق العمل.

ويحتفل العالم في 8 مارس من كل عام، باليوم العالمي للمرأة، الذي مرت ذكراه أمس، تقديرا لجهدها وإمكاناتها في المجتمع، وفي هذا الصدد، كانت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، قد أعلنت عن منح جائزة (ختم المساواة بين الجنسين) في القطاع العام إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار بدء إجراءات الحصول على جائزة ختم المساواة بين الجنسين في المؤسسات العامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

ترشيحاتنا

بعد الخسارة من مازيمبي.. الإسماعيلي بلا راحة استعدادا لسموحة

فى عيد ميلاده.. سبب دفع عبد الرحمن أبو زهرة زوجته لاعتزال الفن

منتخب مصر الأوليمبي يتفوق على مالاوي بثنائية نظيفة

عمرو أديب عن بيع داعش لـ فتيات: من علامات القيامة

سوق السيارات المستعملة.. أسعار مرسيدس E300 بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

الإفتاء توصي بالدعاء وترديد 36 كلمة كل مساء

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

توفيق عكاشة يحذر: تغيير شامل في الخريطة العالمية عام 2025.. فيديو

توفيق عكاشة يتنبأ بكارثة تنتظر تركيا وقطر في 2025.. فيديو

شاهد.. ضرب تمساح ضخم بمطرقة حتى الموت بعد محاصرته داخل شبكة صيد

سيد معوض يوضح سبب اعتذاره عن العمل في قناة الاهلي

الإسماعيلي يتأخر بهدف أمام مازيمبي في الشوط الأول .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

فيديو

عمرو أديب عن بيع داعش لـ فتيات: من علامات القيامة
ماجد المصري: سرقوا هدومي وجريت عريان في الشارع
شاهد.. تعليق رانيا المشاط على أداء الجناح المصري في بورصة برلين السياحية
عمرو أديب: رعب أمريكا من اللوبي اليهودي غير مفهوم.. فيديو
سامح حسين يجلس على ظهر أسد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟