حفل تأبين الأديب الراحل مجدي حبيب بثقافة الدقهلية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عددا من الأنشطة الأدبية، بمواقع فرع ثقافة الدقهلية، حيث نظم بيت ثقافة المطرية أمسية شعرية تم خلالها تأبين الأديب الراحل مجدى حبيب عضو اتحاد كتاب مصر، بحضور لفيف من اﻷدباء والشعراء والفنانين، ومنهم "سامى غبن، سليمان عيد، السيد الجيار، إسلام شبارة، حسن كمال".



ونظم نادى أدب بيت ثقافة أجا أمسية قصيصة بعنوان "نماذج قصصية رائدة" حيث ناقشها سمير يوسف، وتناول خلالها القصة القصيرة من حيث تطورها وتغيرها ومن روادها الأديب الكبير نجيب محفوظ، إلى جانب محاضرة بعنوان "تكريم المرأة في الإسلام".



بينما ناقش نادى أدب بيت ثقافة طلخا ديوان "عيناك دوما" للشاعر صلاح بدران، اما نادي أدب بيت ثقافة بني عبيد فأقام أمسية شعرية بالتعاون مع قصر ثقافة منية النصر، شارك فيها نخبة من الشعراء بقصائدهم منهم منصور البغدادي بقصيدة عيونك سفر،خالد والي بقصيدة لوم الحبيب، محمد عسكر بقصيدة لوتسمحي .



وضمن الاهتمام بذوي القدرات الخاصة، نظمت مكتبة كفر غنام محاضرة بعنوان " كيفية التعامل مع ذوي القدرات الخاصة " ناقشتها سونة عبد الله، وتناولت كيفية التعامل معهم والعمل على دمجهم في جميع مؤسسات المجتمع، كما نفذ قصر ثقافة منية النصر ورشة فنية لذوي القدرات الخاصة.



ونفذت مكتبة دماص مسابقة ثقافية بين طالبات مدرسة عبدالوهاب زيدان الإعدادية، كما نظمت مكتبة اللاوندى مسابقة بعنوان "أحسن ما قرأت".



وضمن نشاط الفنون التشكيلية أقام قصر ثقافة المنصورة، ورشة فن تشكيلي بعنوان "كيفية رسم البورترية" للفنان محمد حسني غازي وتستمر الورشة طوال الشهر، كما نظم بيت ثقافة أويش الحجر ورشة فنية بعنوان الأم في عيون أبنائها.