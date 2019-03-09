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اقتصاد

التموين: قبول تظلمات المحذوفين حتى 15 مارس

السبت 09/مارس/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
محمد صبيح
قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك مدة قانونية لتقديم المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية، لتظلم، وذلك حتى منتصف مارس الجاري، ومن ثم يتم حذف بيانات البطاقات وإيقافها بحلول أبريل المقبل.

وطالبت الوزارة، المواطنين الذين تم استبعادهم أو إيقاف بطاقاتهم التموينية بعد إجراءات تنقية البطاقات الأخيرة بالمرحلة الثانية، لتوصيل الدعم لمستحقيه؛ بتقديم تظلم على الموقع الرسمي لدعم مصر وعنوانه www.tamwin.com.eg.

وأهاب تقرير للوزارة بضرورة اللجوء للموقع الرسمي المذكور وليس المكاتب التموينية المختلفة لتقديم التظلم المشار إليه.

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