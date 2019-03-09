حياة كاملة احتفاء باليوم العالمي للمرأة بثقافة جنوب سيناء

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة جنوب سيناء، حيث أعد قصر ثقافة طور سيناء بمعهد الطور النموذجى فعاليات العروض السنيمائية "حياة كاملة - يعيشون بيننا" ضمن احتفالات الفرع باليوم العالمي للمرأة بالتعاون مع الإدارة العامة للسينما ، وحضور عددًا من طلاب المعهد، تناول العرض السينمائي قصص حقيقية لشخصيات نسائية لم تستسلم لظروفها القاسية، وقررت أن تجتهد وتكون نموذجا إيجابيا للسيدات والرجال.





بينما عقد بيت ثقافة نويبع محاضرة ثقافية بعنوان "التدخين مرض خطير" ألقاها الشيخ حماده محمود السباعى ، إمام وخطيب بمديرية الأوقاف ، وبحضور عددًا من رواد الموقع ، تناول خلالها التدخين من حيث الأسباب والنتائج المترتبة على التدخين ، كما تطرق لأهم وأخطر الأمراض المرتبطة بالتدخين ، مختتم بتأثير التدخين البالغ على صحة الإنسان.





كما أعد بيت ثقافة ابورديس ، بمدرسة أبو بكر الصديق التجريبية للغات ، عرضًا سينمائي بعنوان " يعيشون بيننا "احتفالا باليوم العالمي للمرأة ، والذى يدور في إطار درامي يجسد قصة حقيقية لسيدة تتحدى كل الظروف القاسية من أجل أبنائها.





واختتم بيت ثقافة رأس سدر فعاليات ورشة الفنون التشكيلية "الرسم على أسوار المدارس " بمدرسة رأس سدر للتعليم الأساسي، وبمشاركة عدد من طلاب المدرسة ومدرسوا التربية الفنية بالمدرسة، لتصميم عدد من الجداريات الفنية على أسوار المدرسة باستخدام الدهانات المتنوعة وفرش الرسم.



