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مرأة

تكريم محاربات سرطان الثدي بالقومي للمرأة

السبت 09/مارس/2019 - 02:01 ص
تكريم محاربات سرطان
تكريم محاربات سرطان الثدى بالقومى للمرأة
آية التيجي
تنظم مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان غدا بمقر المجلس القومي للمرأة بمدينة نصر فى تمام الساعة الخامسة مساء احتفالية لتكريم المحاربات المثاليات، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.

تأتي الاحتفالية بحضور د. مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، والبرلمانية أنيسة حسونة وعدد من الشخصيات العامة و١٢٠ سيدة من محاربات سرطان الثدي.

تتخلل الاحتفالية فقرة غنائية لفرقة أوتار الغنائية التابعة لدار الأوبرا المصرية بقيادة الدكتور عمرو عبد المنعم وتقدم الفرقة باقة من أجمل الألحان والأغاني الشرقية.

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