يوفنتوس يمطر شباك أودنيزي برباعية في ليلة تألق مويس كين..فيديو

حقق يوفنتوس فوزا عريضا أمام ضيفه فريق أودينيزي بأربعة أهداف مقابل هدفا، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "أليانز ستاديوم" فى افتتاح مباريات الجولة ال27 من الدوري الإيطالي.





وسجل هدفى يوفنتوس فى الشوط الأول، المهاجم الشاب المتألق مويس كين فى الدقيقتين 11 و 39 من زمن المباراة.



وخلال الشوط الثاني عزز النتيجة لاعب الوسط الألماني إيمري تشان في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، ثم يضع بليس ماتويدي هدف اليوفي الرابع خلال الدقيقة 71.



وقلص المهاجم كيفين لاسانيا النتيجة لصالح أودنيزي في الدقيقة 84 بهدفا لحفظ ماء الوجة، لينتهي اللقاء برباعية مقابل هدف للسيدة العجوز.



ويحتل يوفنتوس المركز الأول من جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 75 نقطة مغردا وحيدا في الصدارة، بينما يحتل أودينيزى المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.



