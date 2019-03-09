ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

يوفنتوس يمطر شباك أودنيزي برباعية في ليلة تألق مويس كين..فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 12:41 ص
صدى البلد
القسم الرياضى
حقق يوفنتوس فوزا عريضا أمام ضيفه فريق أودينيزي بأربعة أهداف مقابل هدفا، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "أليانز ستاديوم" فى افتتاح مباريات الجولة ال27 من الدوري الإيطالي.


وسجل هدفى يوفنتوس فى الشوط الأول، المهاجم الشاب المتألق مويس كين فى الدقيقتين 11 و 39 من زمن المباراة.

وخلال الشوط الثاني عزز النتيجة لاعب الوسط الألماني إيمري تشان في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، ثم يضع بليس ماتويدي هدف اليوفي الرابع خلال الدقيقة 71.

وقلص المهاجم كيفين لاسانيا النتيجة لصالح أودنيزي في الدقيقة 84 بهدفا لحفظ ماء الوجة، لينتهي اللقاء برباعية مقابل هدف للسيدة العجوز.

ويحتل يوفنتوس المركز الأول من جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 75 نقطة مغردا وحيدا في الصدارة، بينما يحتل أودينيزى المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.

ترشيحاتنا

عرض أوروبي أخير لبريطانيا بشأن بريكست

في مئوية ثورة 1919.. حكاية شعب أسيوط في مواجهة الاحتلال البريطاني ومعركة الحفاظ على الكرامة

غادة عبد الرازق تتصدر جوجل بعد شائعة طلاق ابنتها

شاهد.. ضرب تمساح ضخم بمطرقة حتى الموت بعد محاصرته داخل شبكة صيد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 9 /3 /2019 بمحافظات مصر

عمرو أديب عن بيع داعش لـ فتيات: من علامات القيامة

جمال شعبان: معهد القلب أنقذ آلاف المصريين من الموت

الإفتاء توصي بالدعاء وترديد 36 كلمة كل مساء

شاهد.. شاب مختل عقليًا يتسلل إلى قبر والده ويختبئ به ليودعه

حنان مطاوع: جوزي غاوي مقالب وتعرضت لأزمة قلبية بسببه

عمرو أديب: تركيا عدونا الأول.. ويجب وقف التجارة والسياحة معها.. فيديو

طلاب بجامعة المنوفية يبتكرون فلتر مياه بـ 50 جنيها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

فيديو

خايفة اتزحلق.. طلب غريب من حنان مطاوع لـ أمير كرارة.. فيديو
حنان مطاوع: جوزي غاوي مقالب وتعرضت لأزمة قلبية بسببه
عمرو أديب عن بيع داعش لـ فتيات: من علامات القيامة
ماجد المصري: سرقوا هدومي وجريت عريان في الشارع
شاهد.. تعليق رانيا المشاط على أداء الجناح المصري في بورصة برلين السياحية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟