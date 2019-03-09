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ثقافة

«نساء رائدات» ودور المرأة في الثورات الشعبية بثقافة الفيوم

السبت 09/مارس/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الفنية والثقافية بمكتبة الفيوم العامة، حيث نظّمت مكتبة الشباب حلقة حكي بعنوان '' الصوت .. اللون .. الحرية '' أدارها المحاضر محمد محمود صالح بدأت بتعريف علم الجمال ورحلة البحث عن السعادة والرضا داخل كل منا وما نمر به من معاناة و دروس، وأشار إلى معاني الألوان وعلاقتها بالصحة النفسية، ثم بدأت مناقشة الحضور حول مفهوم الصوت واللون لدي كل منهم، وتأثيره سواء بالإيجاب أو السلب، كذلك مفهوم الصورة الذهنية داخل العقل وعلاقتها بالأفعال وانتقلت المناقشة إلى مظاهر الحرية في سلوكياتنا وأهمية الشعور بالحرية بداخلنا أولا.

كما أقيم معرض كتب بعنوان ''نساء رائدات" والذي يستمر حتى نهاية مارس الجاري في ضوء الاحتفال بأعياد المرأة المصرية ويوم المرأة العالمي، المعرض يضم مجموعة من الكتب، تقدم وجوهًا لنساء رائدات من الشرق والغرب بقصد تسليط الضوء على ما مرت به المرأة عبر العصور من تحديات- مع نفسها ومع محيطها- في سبيل تنمية طاقاتها وتحقيق طموحاتها وأحلامها، وبالتالي بلوغ المكانة الرفيعة التي استحقتها.

استضافت مكتبة الفيوم العامة تدريب ميداني لكلية الخدمة الاجتماعية الفرقة الثانية إدارتها د. ياسمين صلاح تضمن ورشة عمل حول مهارة تنظيم المعسكرات الشبابية، وأشارت إلى تعريف المعسكر وأنواعه، و خطوات تنظيمه كذلك مراحل إعداده.

كما نظّمت محاضرة بعنوان '' دور المرأة فى الثورات الشعبية عبر العصور المختلفة '' أدارها المحاضر إبراهيم مسيحة في إطار الاحتفال بأعياد المرأة المصرية ويوم المرأة العالمي، تضمنت تعريف دور المرأة الفعال في المشاركة المجتمعية والسياسية إلي جانب العمل التطوعي، كذلك دورها عبر العصور المختلفة مرورا بالحملة الفرنسية والثورات المتعاقبة منذ ثورة ١٩١٩ و ثورة ١٩٥٢ إلى ثورتي ٢٥ يناير و30يونيو.

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