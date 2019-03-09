زكريا ناصف: الإسماعيلي غير مستقر.. واعتزال حسني عبد ربه أثر على الفريق.. فيديو

قال الكابتن زكريا ناصف، إن النادي الإسماعيلي يعاني من حالة عدم استقرار، خاصة بعد استقالة مستشاره الفني، علي أبوجريشة، وأنباء عن الرغبة في رحيل المدير الفني، سيدومير يانيفسكي.



وأضاف خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «في حالة عدم استقرار في الإسماعيلي، ومينفعش كل شوية مدرب يمشي ومدرب ييجي، واستغناء مفاجئ عن اللاعبين»، وذلك بعد تعادل الفريق مع مازيمبي الإفريقي 1-1.



وأشار إلى أن أزمة عدم استقرار الإسماعيلي تفاقمت بعد اعتزال اللاعب حسني عبد ربه، الذي كان قائدًا للفريق، وله دور مؤثر داخل الملعب.

