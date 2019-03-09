توقعات الأبراج اليوم السبت 9 مارس.. الحمل استمع لصوت عقلك.. والثور تحلى بالصبر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من الأمور التى تشغل بال العديد من الأشخاص، ما يدفعهم إلى قراءتها ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، وفى هذا السياق كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عن توقعات الأبراج وحظك اليوم، السبت 9 مارس ٢٠١٩على النحو التالي:



الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا: القمر ما زال في برجك ويساعدك اليوم أن تستمع لصوت عقلك.. وتحليلاتك تساعدك كثيرا.

اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في منزل الأصدقاء تعمل لصالحك وتمدك بالنشاط وبالثقة في النفس.

الثور

من 21/4 إلى 21/5

مهنيا واجتماعيا: اليوم يلزمك الكثير من الصبر فلا تتسرع في أقوالك.

صحيا: القمر في منزل الصحة وعليك اليوم أن تسترخي وتهدأ وتعمل في صمت.

الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

اجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم نحو إقامة احتفالات تجمعك بالأصدقاء.

مهنيا: الوضع الفلكي يدعم مشاريعك ويمدك باليقظة وتنجز مشروعاتك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا.

السرطان

من 22/6 إلى 22/7

مهنيا: القمر في وضع معاكس في منزل العمل.. إذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر لفترة.

عاطفيا: ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكر مزاجك وتسبب لك اشتباكات مع شركاء الحياة.

الأسد

من 23/7 إلى 22/8

اجتماعيا: القمر في منزل الحظ يمدك برغبة في المعرفة والتعاون مع الجميع.

مهنيا: الفلك يدعمك اليوم ومن المحتمل أن يقودك لمفاوضات ناجحة.

العذراء

من 23/8 إلى 22/9

ماليا: القمر في منزل المدخرات وأمامك خيارات مالية تميل لبحثها وتحسن تقريرها.

عاطفيا: القمر في منزلك الثامن يدفعك نحو التخطيط لتحقيق حلمك بالمستقبل وترتب لخطوات جريئة وإذا اكتشفت أمورا خافية لا تبالغ في ردة فعلك.

الميزان

من 23/9 إلى 22/10

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تكون مرنا وتحكم في عصبيتك.

مهنيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تقاوم رغبتك في التمرد على شركاء العمل واهتم بما يقربك منهم وانتبه لتوقيع الأوراق.

العقرب

من 23/10 إلى 22/11

اجتماعيا وصحيا: تبدو اليوم نشيطا ومستعدا للتعامل مع المشاكل بموضوعية.

مهنيا: القمر في منزلك السادس ويدفعك للعمل بجلد من أجل انتاج أعمال مدهشة.

القوس

من 23/11 إلى 21/12

عاطفيا: القمر في منزل الحب وقد يعدك اليوم بلقاء عاطفي لا ينسى.

مهنيا واجتماعيا: تبدو اليوم ودودا وتتعامل بحيوية وانفتاح على العالم من حولك.

الجدي

من 22/12 إلى 20/1

مهنيا وصحيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تنتبه لخطواتك وأقوالك تجنبا للحوادث وسوء التعبير.

عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط العائلية تستطيع أن تتفاهم وأن تحل الخلافات.

الدلو

من 21/1 إلى 19/2

مهنيا: تستطيع اليوم أن تُعد نفسك لكل الاحتمالات وأن تتكيف مع المستجدات.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو اجتماعية تشغلك.

الحوت

من 20/2 إلى 20/3

ماليا: القمر في منزل المال يساعدك اليوم أن تضع الأساس لقاعدة مادية متينة وانطلاقات كثيرة.

مهنيا: لا تستسلم لشعورك بالانزعاج والتوتر وكن متعقلا إذا أردت أن تجد حلولا مناسبة.