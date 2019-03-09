أسامة كمال: إقالة مدير معهد القلب بسبب خلافه مع وزيرة الصحة.. فيديو

علق الإعلامي أسامة كمال، على إقالة الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب السابق من منصبه، قائلا إنه جاء لخلاف شديد بين وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.



وأضاف خلال برنامجه "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc": أنه أعجب برد فعل الدكتور جمال شعبان عقب احتجاج العاملين في المعهد بعد إقالته، موضحًا: "عجبني جدا الدكتور جمال لما العاملين في المعهد خرجوا في وقفة احتجاجية بتطالب برجوعه للمعهد فقال لهم الساعة الواحدة اللي تقفوها عشان جمال شعبان، أولي بيها مريض أو مرضى محتاجين كل دقيقة من وقتكم".



وأشار إلى أنه لا يعلم من صح ومن خطأ لأن الكلام كثير، وأن الروح اللي أبداها رئيس المعهد بتقول إن هذه هي روح الوطنية وأن الإنسان يفضل عمله ورسالته ومواطنيه على مصالح نفسه الشخصية.