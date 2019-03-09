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برلمان

نشرة أخبار البرلمان.. طلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب إقالة عميد معهد القلب..والنواب يحتفلون بالمرأة الحديدية في اليوم العالمي للمرأة

السبت 09/مارس/2019 - 02:10 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

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