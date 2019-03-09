نشرة أخبار البرلمان.. طلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب إقالة عميد معهد القلب..والنواب يحتفلون بالمرأة الحديدية في اليوم العالمي للمرأة

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرِّائه على كل ما هو جديد تحت قبة البرلمان؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم الجمعة 8 مارس:
فى يومها العالمى.. كيف احتفل البرلمان بالمرأة الحديدية؟
ننشر توصيات حزب المحافظين بشأن قضية تولي المرأة منصب قاضية
أبو شقة يعلن بدء برنامج الاحتفال بمئوية ثورة ١٩١٩..
موسى مصطفى موسى: نحيي كل شهدائنا ونقدر تضحياتهم
في ذكرى مئوية ثورة 1919..صدى البلد داخل قصر الزعيم مصطفى النحاس باشا بجاردن سيتى..صور
الحركة الوطنية يدشن حملة للتعرف على أسباب عزوف الشباب عن الانضمام للأحزاب
برلمانية تتقدم بطلب لوضع بصمة الطفل وصور الوالدين بشهادة الميلاد
برلمانية: المرأة تمر بعصرها الذهبي في عهد السيسي
طلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب إقالة مدير معهد القلب
البرلمان والمرأة المصرية.. تشريعات بطريق التمكين.. وآمال منتظرة بالتعديلات الدستورية
فى يومها العالمى.. كيف احتفل البرلمان بالمرأة الحديدية؟
ننشر توصيات حزب المحافظين بشأن قضية تولي المرأة منصب قاضية
أبو شقة يعلن بدء برنامج الاحتفال بمئوية ثورة ١٩١٩..
موسى مصطفى موسى: نحيي كل شهدائنا ونقدر تضحياتهم
في ذكرى مئوية ثورة 1919..صدى البلد داخل قصر الزعيم مصطفى النحاس باشا بجاردن سيتى..صور
الحركة الوطنية يدشن حملة للتعرف على أسباب عزوف الشباب عن الانضمام للأحزاب
برلمانية تتقدم بطلب لوضع بصمة الطفل وصور الوالدين بشهادة الميلاد
برلمانية: المرأة تمر بعصرها الذهبي في عهد السيسي
طلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب إقالة مدير معهد القلب
البرلمان والمرأة المصرية.. تشريعات بطريق التمكين.. وآمال منتظرة بالتعديلات الدستورية