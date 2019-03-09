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رياضة

قنديل: طالبنا الكاف بتأمين الفريق وسنتخطى عقبة النجيل الصناعي أمام فيتا كلوب.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 06:50 ص
طارق قنديل، عضو
طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي
حسن العمدة
قال طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق في الكونغو، إن الفريق يستعد بشكل جيد لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة من مساء غدا السبت، بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتابع قنديل، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن بعثة الأهلي واجهت بعض الصعوبات خلال رحلتها إلى الكونغو فضلا عن صعوبة الأحوال الجوية وارتفاع معدلات الرطوبة، وبخصوص أرضية ملعب مباراة فيتا كلوب قال إن الأهلي قادر على الفوز في تلك المباراة وتخطي عقبة النجيل الصناعي لملعب المباراة.

وأوضح رئيس بعثة النادي الأهلي، أن الازدحام المروري أحد المعوقات التي واجهت بعثة الأهلي في الكونغو وتم إبلاغ مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» بضررورة تأمين البعثة خلال رحلة الفريق من وإلى فندق الإقامة وملعب المباراة.

واستطرد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتين لاسارتي يقوم بعمله على أكمل وجه وبشكل أكثر انضباطا ومبهر، موضحا أن الجهاز الفنى للأهلى يحدد موقف هشام محمد من المشاركة أمام فيتا كلوب.

وأكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق في الكونغو أن الجالية المصرية يبلغ عددها 200 شخص وسيكونوا متواجدين في مباراة الغد، موضحا أن الجماهير في الكونغو تعترف بأن الأهلي الفريق الأكثر سمعة في القارة الإفريقية.

وكشف طارق قنديل، أن الفريق تدريب الأمس وخاض اليوم الجمعة تدريبه الرئيسي على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

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