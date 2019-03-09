مدير متجر يخنق موظفه ويدفنه حيًا بقبر مهجور بعد إلتقاط سلفي معه .. صور

أقدم مدير متجر على افقاد وعي موظفه ودفنه حيًا في مقبرة مهجورة، وذلك بعد أخذ القاتل صورة سلفي مع المجني عليه قبل ساعات من الاعتداء عليه ودفنه.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" قام صاحب المرآب وزارع القنب ريتشارد سبوتيسوود ، بخنق موظفه دارين بونر، حتى افقده وعيه ثم اقتاده إلى شاطئ بعيد ، بمنطقة كريسويل بمدينة نورثمبرلاند في بريطانيا، وتركه ليموت بعد أن أقدم على سحله بوحشية.



وتوفي الموظف الضحية البالغ من العمر 24 عاما بعد 17 يوما في المستشفى بعد تعرضه لأضرار بالغة بالمخ جراء الهجوم عليه.



فيما كانت صديقه المتهم يبتسمان أثناء إلتقاطهم، صورة سيلفي مع الضحية قبل ساعات قليلة، من الهجوم عليه بشكل مميت.



وحكم على المتهم بالسجن مدى الحياة فيما سجنت صديقته بتهمة مساعدته في قتل الضحية.



وقالت محكمة نيوكاسل كراون أن عملية القتل، وقعت في يوليو 2017 بعد أن ذهب الضحية إلى مديره وصديقته في عطلة نهاية الأسبوع لقضاء اليوم معهم.



وأفادت المحكمة أنه تم العثور على الضحية مستلقيا في وضع الجنين مع علامة ضمد واسعة حول عنقه وكان جسمه مغطى بكدمات وخدوش لتعرضه للضرب 12 مرة من 'سلاح على شكل منجل" على ظهره.