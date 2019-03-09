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تعليق ناري من عمرو أديب على حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين..فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 02:03 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هاني حسين
طالب الإعلامي عمرو أديب، وزير التموين أن يكون رحب الصدر في تلقي التظلمات من المواطنين الذين سيتم حذفهم من بطاقات التموين لأنهم غير مستحقين للدعم.

وقال " أديب" في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، تعليقا على حذف رئيس الحكومة والوزراء وأعضاء مجلس النواب من بطاقات التموين، :" لازم رئيس الحكومة والوزراء وأعضاء مجلس النواب ميكونش عندهم بطاقة تموين".

وأضاف قائلا:" يعني إيه يكون رئيس الوزراء عنده بطاقة تموين، وإحنا لو لقينا ناس في المناصب دي وعندها بطاقات تبقى مشكلة".

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