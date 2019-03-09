الوظيفة الصعبة.. لماذا ترك 5 مسئولون منصب مدير الاتصالات في عهد ترامب؟

أعلن بيل شاين مدير الاتصالات في البيت الأبيض استقالته من منصبه، وأنه سيقدم المشورة لترامب خلال حملته الانتخابية في 2020، إلا أن شاين هو خامس مسئول يترك المنصب في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما فتح باب التساؤل أمام ترك عددا من المسئولين للوظيفة.



وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، يعد شاين هو أكثر مسئول مكث بالمنصب مع ترامب بعد استمراره لـ 240 يوما، لكن يبدو أن الوظيفة الصعبة لا يتحملها المسئولين، إذ رصدت الصحيفة استقالة 5 مسئولين من هذا المنصب في عهد ترامب.



كان أول من شغل المنصب في يناير 2017، هو شون سبايسر، وتعرض لانتقادات حادة بعد فوز ترامب بيوم واحد، إلا أنه ترك المنصب بعد 45 يوم تقريبا.



بعدها تم تعيين مايكل دوبك في المنصب لإعادة هيكلة فريق الاتصالات في البيت الأبيض وسط خلافات واسعة، لكن الجمهوري لم يتحمل وترك المنصب بعد 88 يوما في مايو 2017.



عاد بعدها سبايسر للمنصب بشكل مؤقت لمدة 49 يوما وقرر مغادرة الإدارة في يوليو 2017، وذلك بعد انتقادات لتصريحاته غير المحسوبة.



أما انتوني سكاراموش فهو أقصر مسئول شغل المنصب إذ مكث فيه لمدة 10 أيام فقط، قبل أن يقيله الرئيس ترامب، في اليوم الذي تولى فيه وزير الأمن الداخلي السابق جون كيلي دوره في إدارة ترامب.



اختار ترامب بعدها إحدى المقربين منه وهي هوب هيكس المستشارة الموثوقة والمخلصة للرئيس، والتي مكثت في المنصب لمدة 225 يوما قبل أن تتركه في مارس 2018.



أما شاين الرئيس التنفيذي السابق لشبكة "Fox News" الأمريكية تولى المنصب في يوليو الماضي، قبل الإعلان عن ترك منصبه اليوم بعد 240 يوما من العمل، معلنا انتقاله إلى حملة ترامب الانتخابية.