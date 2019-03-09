ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الوظيفة الصعبة.. لماذا ترك 5 مسئولون منصب مدير الاتصالات في عهد ترامب؟

السبت 09/مارس/2019 - 04:40 ص
شاين وسبايسر وهيكس
شاين وسبايسر وهيكس
رحيم يسري
أعلن بيل شاين مدير الاتصالات في البيت الأبيض استقالته من منصبه، وأنه سيقدم المشورة لترامب خلال حملته الانتخابية في 2020، إلا أن شاين هو خامس مسئول يترك المنصب في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما فتح باب التساؤل أمام ترك عددا من المسئولين للوظيفة.

وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، يعد شاين هو أكثر مسئول مكث بالمنصب مع ترامب بعد استمراره لـ 240 يوما، لكن يبدو أن الوظيفة الصعبة لا يتحملها المسئولين، إذ رصدت الصحيفة استقالة 5 مسئولين من هذا المنصب في عهد ترامب.

كان أول من شغل المنصب في يناير 2017، هو شون سبايسر، وتعرض لانتقادات حادة بعد فوز ترامب بيوم واحد، إلا أنه ترك المنصب بعد 45 يوم تقريبا.

بعدها تم تعيين مايكل دوبك في المنصب لإعادة هيكلة فريق الاتصالات في البيت الأبيض وسط خلافات واسعة، لكن الجمهوري لم يتحمل وترك المنصب بعد 88 يوما في مايو 2017.

عاد بعدها سبايسر للمنصب بشكل مؤقت لمدة 49 يوما وقرر مغادرة الإدارة في يوليو 2017، وذلك بعد انتقادات لتصريحاته غير المحسوبة.

أما انتوني سكاراموش فهو أقصر مسئول شغل المنصب إذ مكث فيه لمدة 10 أيام فقط، قبل أن يقيله الرئيس ترامب، في اليوم الذي تولى فيه وزير الأمن الداخلي السابق جون كيلي دوره في إدارة ترامب.

اختار ترامب بعدها إحدى المقربين منه وهي هوب هيكس المستشارة الموثوقة والمخلصة للرئيس، والتي مكثت في المنصب لمدة 225 يوما قبل أن تتركه في مارس 2018.

أما شاين الرئيس التنفيذي السابق لشبكة "Fox News" الأمريكية تولى المنصب في يوليو الماضي، قبل الإعلان عن ترك منصبه اليوم بعد 240 يوما من العمل، معلنا انتقاله إلى حملة ترامب الانتخابية.

ترشيحاتنا

لجنة الفتوى توضح حكم الصيام في شهر رجب

بعد الأويجور.. الصين تشن حملة اعتقالات ضد أقلية مسلمة جديدة

القبض على الإخواني الهارب مصطفى النادي في إيطاليا.. صور

الوليد بن طلال : محمد بن سلمان صاحب رؤية تنموية

ماذا بينه وبين الله.. توفى راكعًا.. لحظة لفظ مصلٍ أنفاسه بالمسجد..فيديو

شاهد.. ضرب تمساح ضخم بمطرقة حتى الموت بعد محاصرته داخل شبكة صيد

إنجازات مصر في قطاع البترول.. تحقيق أعلى معدل إنتاج للزيت الخام والغاز الشهر الماضي.. استثمار 27 مليار دولار خلال 4 سنوات.. تعزيز مشروعات البنية الأساسية

الوظيفة الصعبة.. لماذا ترك 5 مسئولون منصب مدير الاتصالات في عهد ترامب؟

ماذا قال خبراء الأمن السيبراني عن التحول الرقمي في مصر؟

منتخب مصر الأوليمبي يتفوق على مالاوي بثنائية نظيفة

أمريكا تتراجع: لن نستخدم القوة مع فنزويلا

في مئوية ثورة 1919.. حكاية شعب أسيوط في مواجهة الاحتلال البريطاني ومعركة الحفاظ على الكرامة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

فيديو

تعليق ناري من عمرو أديب على حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين..فيديو
خايفة اتزحلق.. طلب غريب من حنان مطاوع لـ أمير كرارة.. فيديو
حنان مطاوع: جوزي غاوي مقالب وتعرضت لأزمة قلبية بسببه
عمرو أديب عن بيع داعش لـ فتيات: من علامات القيامة
ماجد المصري: سرقوا هدومي وجريت عريان في الشارع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟