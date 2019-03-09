أمين مستقبل وطن: نريد تقديم خدمة حقيقية للمواطن

قال المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن "تغيير الأخطاء في حزب الوفد يحدث بصعوبة، عكس حزب مستقبل وطن".



وأضاف "الخولي" في حوار مع برنامج "انفراد" مع سعيد حساسين عبر فضائية "الرافدين+"، أن سرعة تغيير الأخطاء في حزب مستقبل وطن أدى لانتشار واسع لنا في الشارع المصري.



وأشار إلى أنه في الحزب لا يهدف لإقامة أنشطة لـ"اللقطة فقط"، ولكننا نريد تقديم خدمة حقيقية للمواطن.

