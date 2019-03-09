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في اليوم العالمي للمرأة.. نائبات البرلمان: تمر بعصرها الذهبي.. ولها أحقية في تولي المناصب القيادية.. ويشدن بدور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعمها

السبت 09/مارس/2019 - 03:16 ص
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
برلمانية: المرأة تمر بعصرها الذهبي في عهد السيسي
برلمانية تطالب بإصدار تشريعات لتمكين المرأة من سوق العمل
برلمانية: جهاز تنمية المشروعات الصغيرة قدم خدمات غير مسبوقة للمرأة

يحتفل العالم في 8 مارس من كل عام، باليوم العالمي للمرأة، تقديرا لجهدا وإمكانياتها في المجتمع، وفي هذا الصدد، كانت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، قد أعلنت عن منح جائزة (ختم المساواة بين الجنسين) في القطاع العام إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار بدء إجراءات الحصول على جائزة ختم المساواة بين الجنسين في المؤسسات العامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وفي هذا السياق أكدن نائبات البرلمان على أحقية وكفاءة المرأة في تولي المناصب القيادية، بعد أن وضعت قدما لها في سوق العمل، كما أكدوا على أن المرأة تمر حاليا بعصرها الذهبي في ظل رئاسة الرئيس السيسي، إلا أنها تحتاج إلى مزيد من التشريعات التي تضمن حقها في سوق العمل بشكل أكبر، إضافة إلى تغيير نظرة المجتمع حولها.
في البداية، أكدت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية تمر حاليًا بالعصر الذهبي لها، في ظل قيادة الرئيس السيسي الذي فتح لها المجال لتولي المناصب القيادية، بعد أن أثبتت كفائتها ومهاراتها في سوق العمل.

وقالت "يوسف"، في تصريحات لـ "صدى البلد"،: إن نظرة المجتمع للمرأة تحتاج للتغيير، وهذا يتحقق من خلال وضع ثقة المجتمع فيها بشكل أكبر وللمجتمع المدني دورًا كبيرا في هذا، إضافة إلى دور الإعلام أيضًا.

وأشارت، عضو البرلمان، إلى أن المرأة كانت، وستظل العمود الرئيسي في تنمية المجتمع، لذا يجب أن يوسع المجتمع مداركه، أمام مشاركة المرأة في المناصب القيادية.

وقالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن المرأة تعتبر هي القوام الرئيسي لقيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستفادة إلى حد كبير سواء كانت معيلة أو شابة من المشروعات الاستثمارية التي قدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت "متى"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المرأة في حاجة إلى مزيد من التشريعات التي تفتح لها آفاق جديدة في سوق العمل وتمكينها بشكل أكبر، لتوفير فرص استثمارية لها.

وأضافت، عضو البرلمان، أن نظرة المجتمع لعمل المرأة، أصبحت مختلفة تماما، واتسعت دائرتها في سوق العمل، مطالبة باقي المنظمات بضرورة استمرار نفس الاهتمام بالمرأة كركيزة أساسية في سوق العمل.

وأشادت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بجهود جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة نيفين جامع، في تمكين المرأة فتح الفرصة أمام القوة الناعمة للمشاركة في سوق العمل.

وقالت "عجمي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"،: إن جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة كان له دور كبيرة في دعم المرأة، وعمل على سد فجوة كبيرة جدا كانت تعاني منها النساء في سوق العمل.

وأكدت عضو البرلمان على ضرورة الاهتمام بالمرأة وإتاحة الفرصة أمامها لتولي المناصب القياة، لاسيما وأنها أظهرت كفاءة عالية للغاية، تستحق عليها أن تكون في هذه المكانة.

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