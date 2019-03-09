المركز القومي للسينما يفتتح نادي سينما أوبرا الإسكندرية

وسط حضور جماهيري كبير افتتح منذ قليل نادي سينما أوبرا الإسكندرية والذي يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر



وخلال النادي تم عرض فيلم "موسيقى فى بر مصر" للمخرجة "حنان راضي" ومن إنتاج إدارة الإنتاج المتميز قطاع قنوات النيل المتخصصة .



يتناول الفيلم الموسيقى المصرية في أقاليم مصر المختلفة من خلال محافظات مرسى مطروح / الاسماعيلية، المحله، قنا، أسوان، النوبة، قبائل العبابدة والبشارية في قريه بلانة مع التوثيق للإنسان المصري و للمكان وإبراز الهوية المصرية من خلال الموسيقى .



والفيلم إعداد محمد سيف مونتاچ سامي منصور ، منتج فني عادل العبساوي رئيس إدارة الإنتاج المتميز، سيناريو وإخراج حنان راضي.



يذكر أن المركز القومي للسينما قد إفتتح نادي سينما أوبرا دمنهور الشهر الماضي وجارى حاليآ التنسيق لإقامة نادي سينما بالاوبرا بمختلف محافطات مصر.