الحكومة تعلن عن إنشاء كيان واحد لإدارة البحيرات.. نواب: سياسة الحكومة تجاه الثروة السمكية وتنميتها منعدمة.. وزراعى البرلمان: مللنا من مناقشة الأمر مع المسؤولين دون نتائج

الحكومة تعلن عن إنشاء كيان واحد لإدارة البحيرات على مستوى الجمهورية

برلماني: سياسة الحكومة تجاه تطوير المزارع السمكية تكاد تكون منعدمة

برلماني يطالب بصرف مكافآت للصيادين عند سن المعاش





أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، عن إنشاء كيان واحد مسئول عن إدارة البحيرات، بدلا من توزيع المسئولية على أكثر من جهة، كما وجه الرئيس بأن يكون هذا الكيان على أعلى مستوى، ويتبع مباشرة مجلس الوزراء، وأن يتولى إدارة وتنمية البحيرات على مستوى الجمهورية".





لم يسر النواب بالأمر كثيرًا، وإن كانت خطوة نحو الفصل في الاختصاصات، والتي أضرت بعوائد وأوضاع البحيرات، مؤكدين على ضرورة أن يكون هناك استغلال للثروة السمكية والمزراع، والاهتمام بالصيادين بشكل أكبر، كونها حلقة متصلة، يجب الاهتمام بجميعها لنهضة القطاع، وإلا فلا فائدة من الأمر.





في البداية، عبر النائب سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والثروة السمكية والري بالبرلمان، عن استياءه الشديد من سياسة الحكومة في التعامل مع الثروة السمكية، مؤكدًا أنه لا يوجد استغلال مناسب لها، كما أنها تأتي على رأس مساوئ وزارة الزراعة، على حد ذكره.





وقال "تمراز"، في تصريحات لـ "صدى البلد" إن سياسة الحكومة تجاه تطوير الثروة السمكية تكاد تكون منعدمة، بل أنها تضع العراقيل أمام تطور القطاع، لافتًا إلى أنه وزارة الزراعة ترغب في زيادة تأجير المزارع السمكية، وكسر القرار الصادر من قبل وزير الزراعة منذ حوالي 3 سنوات، من 1200 جنيه ، إلى 7200 جنيه للفدان.





وشدد النائب، على ضرورة تشجيع الحكومة للمستثمر وتسهيل الإجراءات أمامه لتطوير القطاع، والسير على خطى الرئيس في التهسيل للمستثمرين، قائلًا: "الرئيس بيبني وألف واحد يهد".





وطالب عضو البرلمان أن تكون الإدارة الواحدة، التي أعلنت عنها الحكومة، المختصة بتطوير البحيرات، تبدأ بالاهتمام بالمزارع السمكية، وأصحابها، لاسيما وأنها تمثل حوالي أكثر من 80% من سوق السمك.





من جانبه، أشاد النائب عصام برديسي، عضو لجنة الزراعة والثروة السمكية والري بالبرلمان، بقرار الحكومة بإنشاء كان واحد لإدارة وتنمية البحيرات على مستوى الجمهورية، والتي كانت تعاني من تداخل في الاختصاصات لكثرة المؤسسات المخول لها إدارة البحيرات.





وقال النائب في تصريحات لـ "صدى البلد"،: إنها فرصة نحو إعادة تنمية الثروة السمكية، كواحدة من اللحوم التي تحدث إتزان للسوق، مطالبا الإدارة الجديدة أن تهتم بالمشاكل التي تعاني منها البحيرات على مستوى الجمهورية، إضافة إلى الاهتمام بالصيادين.



