جوجل يحتفل بالمهندسة العراقية زها حديد في يوم المرأة العالمي

احتفل محرك البحث جوجل بيوم المرأة العالمي من خلال عرض نماذج لشخصيات نسائية رائدة في العصر الحديث، ومنهن الهندسة العراقية الراحلة زها حديد.



وذكر محرك البحث جوجل أن زها التي تفيت في مارس 2016 عن عمر يناهز 65 عاما، هي أول امرأة تحصل على جائزة مرموقة في الهندسة المعمارية.



والمهندسة المعمارية ولدت في بغداد ودرست بها حتى المرحلة الثانوية، وبعدها حصلت على الليسانس من الجامعة الأمريكية، ثم سافرت إلى لندن في عام 1979 وفتحت لها مكتبا خاصا لها، وكان هذا بداية طريقها للشهرة العالمية.



وحصلت زها على الميدالية الذهبية على مجمل أعمالها من المعهد الملكي للدراسات المعمارية، لتعد بذلك أول امرأة تحصل عليها، ونالت بعدها شهرة عالمية بسبب تصميماتها الجذابة والمبتكرة وحصلت على العديد من الأوسمة والجوائز.