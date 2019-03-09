القضاء الأمريكي يتهم وزير فنزويلي بالتعاون مع مهربي مخدرات دوليين

وجهت محكمة فيدرالية بمدينة نيويورك الأمريكية الاتهام الجنائي إلى طارق العيسمي النائب السابق للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ووزير الصناعة الحالي والإنتاج القومي، باستغلال منصبه في التعاون مع مهربي المخدرات الدوليين.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن العيسمي ورجل الأعمال الفنزويلي "سامارك خوسيه لوبيز بيلو" تم توجيه الاتهام إليهما اليوم/ الجمعة/ بانتهاك قوانين مكافحة المخدرات وعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.



ونقلت إيه بي سي نيوز عن المدعى العام الأمريكي ، جيفرى بيرمان ، قوله :" إن العيسمي استأجر شركات أمريكية لتوفير طائرات خاصة وذلك في انتهاك للعقوبات الأمريكية".



ووضعت السلطات الأمريكية في نيويورك كلًا من طارق العيسمي ولوبيز بيلو على قائمة المطلوبين ، مضيفة أنهما عقدا اجتماعات خاصة لتنفيذ هذه الجرائم في بلدان مختلفة حول العالم كان من بينهم تركيا وروسيا.



ولم تعلق الحكومة الفنزويلية حتى الآن على هذه التطورات.