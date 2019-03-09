وليد صلاح الدين: هذا ما فعله جوزيه مع اللاعبين بعد سداسية الزمالك

كشف وليد صلاح الدين،نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق،عن تفاصيل جديدة من تعامل المدير الفني السابق للأهلي البرتغالي مانويل جوزيه مع اللاعبين نفسيًا.



وقال في تصريحات تلفزيونية عدة مواقف للمدرب البرتغالي مع الفريق، مشيرًا إلى تعنيفه اللاعبين بعد الفوز على الزمالك والإسماعيلي بسداسيتين، بينما أشاد بهم وهنأهم بعد الهزيمة من الدراويش بثلاثية.



وتابع: "بعد الفوز على الزمالك 6-1 نفخنا بعد اللقاء وفي غرف خلع الملابس، وكذلك بعد الفوز على الإسماعيلي بسداسية، لكن بعد الهزيمة من الإسماعيلي بثلاثية كانت الجماهير تهاجمنا ولكنه كان يحتضن اللاعبين ويهنئنا على الأداء".



وعن سبب التعنيف عقب الفوز التاريخي قال: "كان يعتبر أننا أضعنا فوزًا تاريخيًا وكنا قادرين على زيادة النتيجة وظل يحاسب اللاعبين على إهدارهم للفرص خلال اللقاء".