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التحرش خطر يهدد النساء.. خبراء: الحل في توعية الرجل.. ونصائح تحمى المرأة من التحرش

السبت 09/مارس/2019 - 03:30 ص
التحرش خطر يهدد النساء
التحرش خطر يهدد النساء .. خبراء: الحل فى توعية الرجال
اسماء محمد
  • هانى: "أ، ب" حماية المرأة اوعي تتنازلي عن حقوقك
  • فخرى: توجد فيديوهات وبرامج على الإنترنت تعلم المرأة الدفاع عن نفسها
  •  تلاوى: لابد إقامة ندوات توعية لتغيير فكر الرجل

يعد التحرش من أكثر الظواهر التي تؤرق النساء وتمنعهن من ممارسة حياتهن بشكل طبيعى .. فكيف يمكننا التصدى لهذه الظاهرة؟

تناولت "صدى البلد" أهم آليات التصدي للتحرش على سواء داخل بيئة العمل او فى الاماكن العامة والشوارع ، وكيف تتمكن المرأة من الحفاظ على نفسها.

قال الدكتور محمد هانى، استشارى نفسي وعلاقات اسرية، فكرة ان هناك مبررات دفعت الشاب للتحرش بالفتاة مرفوضة تماما، لكن فى نفس الوقت على المرأة أن تحرص على تجنب الظروف التى قد تعرضها لمثل هذه الأفعال.

وأضاف "هانى" أن من أهم الظروف التى تعرض المرأة للخطر هي الذهاب لأماكن شبه خالية من البشر وفى نفس الوقت اماكن الازدحام الشديد، أن تتجنب البقاء خارج المنزل فى وقت متأخر من الليل حتى لاتصبح مطمع لأصحاب النفوس الضعيفة، والابتعاد عن التواصل الالكترونى مع اشخاص غير أسوياء.

وأكد "هانى" ان من اهم الامور التى تساعد فى مناهضة التحرش هى تفعيل دور الشرطة النسائية بشكل اوسع لتقديم الحماية والدفاع عن النساء خاصة فى اماكن الازدحام، برامج فى وسائل الاعلام للتوعية ، تفعيل عقوبة قوية ضد المتحرشين، وأضاف قائلا " أ ب حماية المرأة اوعى تتنازلى عن حقوقك "

قال الدكتور احمد فخرى ، استشارى تعديل السلوك، تتعرض بعض النساء لتحرش فى العمل او الشارع بل واحيانا يكن الامر داخل الاسرة ولكن على من تتعرض لهذا الأمر ان ترفضه نهائيا لان السكوت عنه مشاركة فى الجريمة لأنه يشجع الجانى على الاستمرار. 

واشار الى من اكثر الأمور التى تجعل المرأة تخشى التحدث عما تتعرض له من اعتداءات هو الخوف من نظرة المجتمع لها والتصاق العار بيها وكانها شريكة فى الجريمة، مما يستلزم تغيير فكر وثقافة المجتمع.
ونوه "فخرى" الى أنه بفضل الانفتاح على العالم من خلال مواقع التواصل الاجتماعى واليوتيوب الصحافة والاعلام اصبح الكثير من الفتيات الوعى بالحرية الجسدية للمرأة فى البيت والعمل وسبل مواجهة التحرش، وكورسات للمراة تعلمها كيفية الدفاع عن النفس ضد التحرش خاصة المراة كثيرة التنقل او العاملة.

صرحت مى التلاوى، استشارى تنمية موارد بشرية وناشطة فى حقوق المرأة، أن المواجهة التحرش تختلف حسب البيئة التى يتم فيها ففى بيئة العمل يكن من خلال قوانين تنظم بيئة العمل وحقوق المرأة، ومن الأمور المهمة التي تحد من هذه الظاهرة،وعمل ندوات داخل بيئة العمل وزرع كاميرات لرصد اى تجاوزات وتوثيقها، وتخصيص صندوق للشكاوى.

واشارت الى من اهم الأمور التى تساعد فى الحد من هذه الظاهرة فى المجتمع هى اقامة ندوات وحملات التوعية موجهة للرجل حتى تتم تغير نظرة للرجل للمرأة انها مجرد انثى بل يجب ان ينظر لها على انها مجرد زميلة فى العمل او جارة بغض النظر عن طبيعتها الجسدية، بالإضافة |لى أن ما يفعله معها قد تتعرض له إحدى نساء العائلة.

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