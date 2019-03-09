ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

علي جمعة: الرسول الكريم نهى عن تفضيل الذكر على الأنثى

السبت 09/مارس/2019 - 12:59 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن المسلمين يعتقدون أن الله خلق المرأة والرجل من نفس واحدة، فهما معًا يكونان الجنس البشري الذي كرمه الله، وذلك لإيمانهم بكلام ربهم حيث يقول تعالى: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، مضيفا أنه لا يوجد تمييز لنوع على نوع، وأن معيار التفضيل عند الله هو بقيمة كل إنسان سواء كان ذكرا أو أنثى، فقيمته وصلاحه وتقواه هي المعيار المعتبر عند رب العالمين، قال تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

وأضاف جمعة عبر الفيسبوك: يعتقد المسلمون أن المرأة والرجل سواء في التكليف أمام الله، في الثواب والعقاب، وذلك لأنهم آمنوا بكلام ربهم حيث قال : "مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ" وقد أكد النبي الكريم ﷺ على ذلك المعنى حيث أوصى بالنساء فقال : « استوصوا بالنساء خيرًا » وفي بيان المساواة بينهما في أصل العبودية والتكاليف الشرعية قال ﷺ : «إن النساء شقائق الرجال".

وتابع: نهى رسول الله ﷺ أن يفضل الذكر على الأنثى -كما كانت عادة العرب- في التربية والعناية, فقد قال ﷺ: «من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده يعني الذكور عليها أدخله الله الجنة».

وأكد المرأة في الإسلام كالرجل في أصل التكليف، وأصل الحقوق والواجبات وأن الاختلاف الذي بينهما في ظاهر الحقوق والواجبات من قبيل الوظائف والخصائص، وليس من قبيل تمييز نوع على آخر، فلا يعد اختلاف الوظائف والخصائص انتقاصًا لنوع.

ترشيحاتنا

أسامة كمال: الإنجليز زرعوا الإخوان بعد ثورة 19 لتفرقة المصريين

عمرو أديب عن بيع داعش لـ فتيات: من علامات القيامة

في مئوية ثورة 1919.. حكاية شعب أسيوط في مواجهة الاحتلال البريطاني ومعركة الحفاظ على الكرامة

فى عيد ميلاده.. سبب دفع عبد الرحمن أبو زهرة زوجته لاعتزال الفن

أخبار نادي الزمالك 8-3-2019

توفيق عكاشة يكشف الحل الوحيد لخفض الأسعار وزيادة دخل المواطن.. فيديو

بوجلبان يتمني هذا اللاعب بقميص الأهلي

شاهد.. شاب مختل عقليًا يتسلل إلى قبر والده ويختبئ به ليودعه

مفتي الجمهورية السابق يكشف عن 5 حقائق لا يعرفها كثيرون عن رجب

جمال شعبان: معهد القلب أنقذ آلاف المصريين من الموت

سبب تواجد نيمار في قطر ثلاثة أيام

ميرهان حسين تبرز انوثتها في أول جلسة تصوير بعد الإفراج عنها..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

فيديو

خايفة اتزحلق.. طلب غريب من حنان مطاوع لـ أمير كرارة.. فيديو
حنان مطاوع: جوزي غاوي مقالب وتعرضت لأزمة قلبية بسببه
عمرو أديب عن بيع داعش لـ فتيات: من علامات القيامة
ماجد المصري: سرقوا هدومي وجريت عريان في الشارع
شاهد.. تعليق رانيا المشاط على أداء الجناح المصري في بورصة برلين السياحية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟