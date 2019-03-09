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ماجد المصري يكشف ملامح شخصيته في مسلسل بحر.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 06:20 ص
ماجد المصري
ماجد المصري
هاني حسين
كشف الفنان ماجد المصري، ملامح شخصيته التي يؤديها في مسلسله القادم " بحر"، قائلا:" اسم الشخصية «بحر» ولأول مرة ألعب دور الصعيدي ولي الشرف".

وأضاف" المصري" في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " أون إي"، قائلا:" كان نفسي أعمل دور صعيدي من زمان وربنا اكرمني به".

وتابع:" تم كتابة فكرة العمل بشكل جيد ونصور المسلسل حاليا، والمسلسل مكون من 60 حلقة، ويشاركني في المسلسل نجوم كثيرة".

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