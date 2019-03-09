ماجد المصري يكشف ملامح شخصيته في مسلسل بحر.. فيديو

كشف الفنان ماجد المصري، ملامح شخصيته التي يؤديها في مسلسله القادم " بحر"، قائلا:" اسم الشخصية «بحر» ولأول مرة ألعب دور الصعيدي ولي الشرف".



وأضاف" المصري" في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " أون إي"، قائلا:" كان نفسي أعمل دور صعيدي من زمان وربنا اكرمني به".



وتابع:" تم كتابة فكرة العمل بشكل جيد ونصور المسلسل حاليا، والمسلسل مكون من 60 حلقة، ويشاركني في المسلسل نجوم كثيرة".

