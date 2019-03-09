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رياضة

محمد شوقي : نحاول تجربة عناصر جديدة للمنتخب الاوليمبي..فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 01:49 ص
صدى البلد
نور عادل
علق محمد شوقي، المدرب العام للمنتخب الأولمبي، على فوز المنتخب على نظيره منتخب مالاوي بهدفين دون رد في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الجمعة في إطار الاستعدادات لأمم إفريقيا المؤهلة لنهائيات طوكيو 2020.

وقال محمد شوقي في تصريحات تلفزيونية ان الجهاز الفني يحاول تجربة العديد من العناصر الجديدة،وان جميع اللاعبين قدموا أداء مقبول في مباراة مالاوي.

واضاف:"سنواجه مدرستين مختلفتين هولندا وأمريكا، ولم نستقر على من سيمثل المنتخب خلال الوديتين" مستطردًا:"كل المباريات الودية السابقة استفدنا منها حتى عندما نواجه فرق ضعيفة، حيث نقف على بعض السلبيات والإيجابيات".

واختتم : "منتخب مالاوي اليوم لم يكن خصمًا قويًا، فهذه أول تجربة مع فريق إفريقي، وكانت جيدة بالتأكيد".

يذكر أن بطولة أمم إفريقيا يتأهل منها أصحاب الثلاثة مراكز الأولى إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

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