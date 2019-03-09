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رياضة

بوجلبان: شجعت الأهلي في نهائي أفريقيا أمام الترجي

السبت 09/مارس/2019 - 04:51 ص
صدى البلد
القسم الرياضى
قال أنيس بوجلبان لاعب الأهلي الأسبق، أنه شجع المارد الأحمر في نهائي دوري أبطال أفريقيا الماضي أمام الترجي، والذي تفوق الأخير فيه وأحرز البطولة.

وأضاف أنيس بوجلبان في تصريحات تليفزيونية:" شجعت الأهلي في نهائي دوري أبطال افريقيا أمام الترجي، وتعرضت للتشكيك في وطنيتي والشتائم من قبل الجماهير".

وأشار بوجلبان:" كلما يأتي الأهلي في تونس تحدث مشاكل لي، فالأمر لا يتعلق بالوطنية بالنسبة لي، لكن في تونس لم يقبلوا ذلك بسبب شعارات الوطنية ولو إني أري الأمر عاديا".

وتابع لاعب الأهلي الأسبق في الجيل الذهبي للأحمر:" أنا أشجع الصفاقسي بتونس والترجي خصمنا المباشر، لكني أيضا أحب الأهلي".

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