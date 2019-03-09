قطار المحاكمات اليوم.. نظر إعادة إجراءات 46 متهما في أحداث مسجد الفتح.. والحكم على معاون مباحث قسم المقطم بتهمة الرشوة

نظر معارضة الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم فى إهانة القضاء

إعادة محاكمة 46 متهما بأحداث عنف مسجد الفتح

نظر استئناف المتهمين فى قضية احتكار صمامات القلب على تغريهم

محاكمة موظف اختلس 5 ملايين جنيه من فندق بالقاهرة

نظر دعوى بطلان حل "القومية للأسمنت"

نظر إعادة إجراءات محاكمة متهم فى أحداث عنف الظاهر

الحكم على معاون مباحث المقطم فى قضية الرشوة

محاكمة 43 متهما فى قضية "حادث الواحات"





تشهد ساحات المحاكم اليوم السبت نظر العديد من المحاكمات،على رأسها إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما فى أحداث عنف مسجدالفتح، وكذلك محاكمة المتهمين فى حادث الواحات، وغيرهما من المحاكمات الاخرى.





حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة بطرة، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح".





تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.





وجدير بالذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.





كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام2013.





وتنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، استئناف المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"احتكار صمامات القلب"، على حكم تغريمهم مبلغ 500 مليون جنيه لكل متهم.









كانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قضت حضوريا، بتغريم مسئولى 10 من كبرى شركات التوريدات الطبية فى اتهامهم باحتكار سوق مناقصات توريد الصمامات والدعامات الخاصة بجراحة الصدر والقلب على مستوى الجمهورية مبلغ 500 مليون جنيه لكل متهم، مع نشر الحكم فى الجريدة الرسمية على النفقة الرسمية للمتهمين، وإلزامهم المصاريف الجنائية.





وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، المعارضة المقدمة من المحامى منتصر الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات فى اتهامهم بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.





جدير بالذكر، أن محكمة النقض اعتبرت عدم جواز حكم الحبس 3 سنوات فى حق 10 متهمين وأن الحكم الصادر ضدهم غيابيا، وقام 6 منهم بعمل معارضة على الحكم، وفى مقدمتهم المحماى منتصر الزيات، وفيما تم تأييد الحكم من محكمة النقض فى حق 15 متهما والذين كانوا محبوسين وفى مقدمتهم الرئيس المعزول.





وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.





تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة "م.ع" موظف بقسم الحفلات بأحد فنادق القاهرة ، بتهمة اختلاس 5 مليون جنيه من جهة عمله.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود.





وكشفت تحقيقات نيابة الـموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، في القضية رقم 12375 لسنة 2016 جنايات التجمع الأول، أن المتهم "م.ع"، بصفته من العاملين بحدي الشركات المساهمة ، استولي بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، حيث استولي لنفسه وبدون وجه حق علي 5.156.655 مليون جنيه، وكان ذلك حيلة بأن استحصل من عملاء الفندق جهة عمله راغبي اقامة الحفلات علي مبالغ مالية زاعمًا تحصيل تلك المبالغ لصالح الفندق جهة عمله نظير إبرام التعاقد معهم علي خلاف الحقيقه فتمكن بذلك من الاستيلاء علي تلك المبالغ على النحو المبين بالتحقيقات.





تنظر الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من المحامى عبد الغفار مغاورى، وكيلًا عن عدد من العمال بالشركة القومية للأسمنت، التي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة، مع ما يترتب عليه من أثار أخصها إعادة تشغيلها وإعادة عمالها وإعطائهم حقوقهم، للمفوضين.





وذكرت الدعوى التي حملت رقم 2985 لسنة 73 قضائية، أن الإدارات المتعاقبة للشركة تعمدت تخريب الشركة وتكبيدها خسائر فادحة، وإهدار أموالها دون سبب، مما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها، وهذا ما أثبته تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أوضح التخريب الذي ألم بالشركة ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.





تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة إجراءات محاكمة متهم فى إعادة إجراءات محاكمته في "أحداث عنف الظاهر".





تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وبحضور المستشار شادى سيف ممثل النيابة العامة، وسكرتارية معتز مدحت.





وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.





تصدر محكمة جنايات عابدين المنعقدة برئاسة المستشار جعفر محمد نجم الدين، والمستشارين محمد عسكر، وسمير أبو دوح، وسكرتارية سيد نجاح، ومحمد خميس، الحكم فى قضية معاون مباحث المقطم المتهم بتقاضي رشوه والاختلاس.





كانت النيابة تلقت من سيدة مقيمة فى منطقة المقطم، بلاغا رقمه 2904 جنح المقطم، لسنة 2017 وقالت فيه، إن معاون المباحث لفق لها قضية اتجار فى مخدر الهيروين، وتبين من خلال رصد المكالمات الصادرة، والمستقبلة، أنها بالفعل كانت داخل قسم شرطة المقطم قبل موعد تحرير المحضر.





وقرر المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة فى سبتمبر الماضى حبس معاون المباحث 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تلفيق محضر اتجار فى الهيروين لربة منزل، بعد أن أدانته تحريات مباحث الأمن العام، بالتزوير فى محررات رسمية، وتلفيق المحضر.





تنظر محكمة جنايات غرب العسكرية المنعقدة، بمجمع محاكم طره، محاكمة 43 متهما محبوسين واثنان هاربين في حادث الواحات الذي وقع يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017 والذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين والمقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دولى عليا المقيدة بعد قرار إحالتها إلى القضاء العسكري تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية.





والجدير بالذكر أن من بين المتهمين مجموعة من تنظيم داعش يترأسهم الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (ليبي الجنسية) بتهمة الاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية.





ووقع الحادث يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل ب35 كم.





باشرت النيابة التحقيقات تحت اشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققي النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.





كشفت التحقيقات ان المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية " تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد وشارك فى العملية الإرهابية التى إستهدفت رجال الشرطة بالواحات وأختطاف النقيب محمد الحايس ، وتبين من التحقيق ان المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الاراضى الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتاسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العيادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية .





وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.



