شكوى لمفوضية حقوق الإنسان بجنيف ضد قنوات الإرهابية.. محمد ناصر وأكرم كساب حرضا على قتل ضباط الشرطة وأعمال العنف

شكوى لمفوضية حقوق الانسان بجنيف ضد عضوى الجماعة الارهابية اكرم كساب ومحمد ناصر

قنوات الارهابية تحريض على الأعمال الإرهابية



طالب المواطنين بتفجير منزلهم فى قوات الامن

اجاز العمل الارهابى ضد اجهزة انفاذ القانون معتبرا ذلك جهاد فى سبيل الله