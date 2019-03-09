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خايفة اتزحلق.. طلب غريب من حنان مطاوع لـ أمير كرارة.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 12:37 ص
حنان مطاوع
حنان مطاوع
هاني حسين
حلت الفنانة حنان مطاوع، ضيفة على الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " أون إي".

وطلبت الفنانة حنان مطاوع، من " كرارة"، مساعدتها في نزول درجات السلم داخل الأستوديو ، قائلة:" تعالى نزلني عشان متزحلقش وأبقى فضيحة"، ليرد "كرارة"، قائلا:" لو وقعتي هجري".

وتابعت " مطاوع"، قائلة:" انا تخصص زحلقة وببقي داخلة شامخة وبتزحلق علطول، انا اشطر واحدة تتزحلق على الهوا".

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