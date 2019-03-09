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أمين مستقبل وطن: الحياة الحزبية لا تشهد قيودًا.. وجميع الأحزاب ملك للدولة

السبت 09/مارس/2019 - 12:43 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن الحياة الحزبية والسياسية في مصر لا تشهد قيودًا، مضيفا: "المشاهدين يعلمون صدقي، مفيش حد حب يعمل نشاط حزبي واتمنع".

وأضاف "الخولي" في حوار مع برنامج "انفراد" مع سعيد حساسين عبر فضائية "الرافدين+"، "البعض يقول إن حزب مستقبل وطن مسنود من أجهزة بالدولة، وأنا بقولهم لا مش صحيح".

وأشار "الخولي" إلى أن "الحزب يتميز بقدرته على الاستفادة من رجال الأعمال ورجال الخير"، متابعا: "الشغل موجود اللي عايز يشتغل في الشارع".

وتابع: "جميع الأحزاب والمواطنين تبع الدولة بس حد يعمل حاجة، ونشوف الدولة هتعمل ايه هترحب بيه وهتقوله أهلا وسهلا".

وأشار إلى أن "عمل مستقبل وطن في الشارع سيدب الغيرة في الأحزاب الباقية والكل سينزل للشارع من أجل خدمة المواطن".

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