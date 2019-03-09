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حفل توزيع جوائز مسابقة المقال الصحفي للطلاب الوافدين بالأزهر.. غدًا

السبت 09/مارس/2019 - 03:15 ص
خريجي الأزهر
خريجي الأزهر
محمد شحتة
تنظم المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، غدا الأحد، حفل توزيع جوائز مسابقة جريدة الرواق" الصادرة عن المنظمة، لأفضل مقال صحفي، للطلاب الوافدين الأفارقة، فى إطار تنمية المهارات الصحفية والإعلامية للطلاب وصقل مهاراتهم ليكونوا سفراء للأزهر في بلادهم.

وكانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر قد أعلنت في وقت سابق أسماء الفائزين بالجوائز عن الأعمال الصحفية المنشورة فى ملحق سفراء الأزهر خلال الأربعة شهور الماضية بالجريدة.

وتهدف المسابقة، التى شارك فيها عشرات الطلاب من دول أفريقيا إلى تطوير مهارات الطلاب وضبط الخطاب الإعلامي واللغة المستخدمة واحتراف بناء المقال الصحفى والتدريب عمليًا على كتابة مقال منضبط وسلامة الأدوات، وتوسيع مدارك الطلاب الذهنية، وكيفية الرد على الآراء المنحرفة وتفنيد الأفكار المتطرفة.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، التى أعلنها عام 2019 هو عام أفريقيا، فى إطار ترأس مصر الاتحاد الأفريقي وعودة الدور الريادي للقاهرة.

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