عرض أوروبي أخير لبريطانيا بشأن بريكست

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، مساء أمس الجمعة إن الاتحاد سيسمح لبريطانيا بالخروج من ”المنطقة الجمركية الموحدة“ بشكل منفرد، إذا أُجبر الجانبان على التوصل إلى اتفاق "شبكة الأمان"، الذي يهدف لضمان بقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة بعد "بريكست".



وأضاف بارنييه، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“، "إثر اجتماع مع سفراء الدول الـ27 في بروكسل، ”يتعهد الاتحاد الأوروبي بإعطاء المملكة المتحدة إمكانية مغادرة المنطقة الجمركية الموحدة بشكل أحادي".



وأوضح أن ”المملكة المتحدة لن تضطر إلى الانخراط في اتحاد جمركي ضد إرادتها“.



يأتي ذلك قبل أيام من التصويت الثاني لمجلس العموم البريطاني المرتقب الثلاثاء، حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي تم التوصل إليه مع بروكسل.



و"المنطقة الجمركية الموحدة" بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، هي أحد العناصر الأساسية في آلية حل الملاذ الأخير الوارد في اتفاق ”بريكست“ لضمان ألا تكون هناك عودة إلى حدود فعلية بين إيرلندا، وأيرلندا الشمالية بعد "بريكست".