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تعليم

التعليم: انتهاء مقابلات المعلمين المتقدمين لبعثة الولايات المتحدة الأمريكية ..اليوم

السبت 09/مارس/2019 - 03:00 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم السبت الموافق 9 مارس 2019 ، ستنتهي فترة المقابلات الشخصية للمتقدمين على البعثة التدريبية بالولايات المتحدة الأمريكية لملعمي وموجهي التعليم الفني، الخاصة بالتدريب على برامج استخدام التكنولوجيا في تدريس المناهج الفنية التخصصية ، تتيح هذة البعثة التدريب ل 234 معلم .

وكانت الوزارة قد حددت فترة إجراء المقابلات الشخصية ما بين 5 إلي 9 مارس 2019، بالإدارة المركزية للتعليم الفني لإختيار المشاركين بالبعثة التدريبية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتأتي هذة البعثة تاكيدًا لتوصية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالمؤتمر الوطني السادس للشباب بشأن تخصيص 20% من المنح الدراسية خارج وداخل مصر لكوادر التربية والتعليم لمدة 10 سنوات.

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