أبرز فيديوهات التوك شو: كارثة كبرى تنتظر تركيا وقطر في 2025.. وعمرو أديب: تركيا عدونا الأول.. ويجب وقف التجارة والسياحة معها.. وتفاصيل مثيرة في مقتل طفل البرميل بالجيزة

تناولت برامج التوك شو، أمس الجمعة، العديد من القضايا المهمة، بجانب مداخلات هاتفية لمسئولين وخبراء وشخصيات عامة.



وفيما يلي أبرز تلك الفيديوهات:



تفاصيل مثيرة في مقتل طفل البرميل بالجيزة



عرض برنامج "أمن مصر"، المذاع على قناة "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي حسن محفوظ، قضية مقتل طفل في محافظة الجيزة، بعد اغتصابه، ووضعه في "برميل".



وقال والد الطفل في لقاء مع البرنامج: "لغاية دلوقتي مش مصدق.. بيتهيألي إنه كابوس.. نزل يلعب في الشارع، وتغيب لمدة ساعتين، وكان شقيقه يبحث عنه فسمع عن وجود طفل متوفى، فصُدم، ولم يستطع الاتصال به، فقامت المباحث بالاتصال بدلا من نجله".



وأشار والد الطفل الضحية إلى أن المجرم فعل فعلته ثم قتله خنقًا ووضعه داخل برميل، معقبا: "أنا لو شفت المجرم هقطعه".



أما والدة الطفل فقد قالت: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل كده.. طفل معملش حاجة يعمل فيه كده ليه؟!!".



كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة طفل داخل برميل، وتبين أن عاطلا وراء ارتكاب الواقعة بعد فشله في اغتصابه بالجيزة.



وتعود تفاصيل الواقعة لتلقى أجهزة الأمن بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفل داخل برميل يبلغ من العمر 6 سنوات، تم العثور على الجثة بمعرفة " ع.م " 47 سنة، ربة منزل داخل البرميل.



تم تشكيل فريق بحث من مباحث الجيزة، وبرئاسة مفتشى قطاع الأمن العام، وتمكنوا من ضبط المتهم" ص.م.ص" 26 سنة، عامل مقيم ساقية مكي – الجيزة.



وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأنه شاهد المجني عليه أثناء سيره بمفرده، فقام باستدراجه واصطحابه إلى شقته، وحاول التعدى عليه جنسيًا إلا أنه استغاث وخشية أفتضاح أمره كتم أنفاسه بيده حتى فارق الحياة.



وبالفحص تبين أن المجنى عليه كان في طريقه لزيارة عمه المقيم بنفس الشارع.



جمال شعبان: معهد القلب أنقذ آلاف المصريين من الموت



قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن المعهد بكل طاقته يعمل علي مدار اليوم لإنقاذ المرضي لإنهاء قوائم الانتظار لديهم، حيث يمتلك احدى وحدات القلب والمعدات التي تؤهلهم، مؤكدا أنه تم اختياره الشخصية الأكثر تميزا في طب القلب بين أكثر من 3 آلاف طبيب قلب.



وأشار شعبان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفي بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية صدي البلد، إلي أن المجهودات التي قام بها المعهد الفترة الماضية أنقذت حياة الآلاف من المرضى المعرضين للموت.



ولفت إلي أنه كان يقدم العلاج مجانا لحين صدور قرار العلاج علي نفقة الدولة، مكتفيا بهوية المريض أو أحد أقربائه.



برلماني: نخشى انتشار أفكار رامي مالك بين الشباب المصري



شن البرلماني محمد إسماعيل، هجوما، على الفنان المصري الأمريكي رامي مالك، بعد حصوله على جائزة الأوسكار عن فيلمه الجديد "بوهيميان رابسودي" الذي يحكي قصة مغنٍ شهير مثلي جنسيا.



وقال "إسماعيل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "أمن مصر" مع الإعلامي حسن محفوظ، إن منظمة "هيومن رايتس ووتش" معتادة على توجيه الاتهامات لمصر، وكان آخر ما ادعته احتفاءها برامي مالك".



وأضاف "إسماعيل" أن "مصر كدولة رسمية لم تحتف إطلاقًا برامي مالك، متابعا: "أنا انتقدت رامي مالك، وقلت مش معنى حصوله على الجائزة، نحتفي به، ونخشى أن يقلده الشباب، ويسعى للترويج للمثلية الجنسية وممارستها".



وتابع: "ليس معنى فوز رامي مالك أننا يجب أن نحتذي به، أخلاقنا ودين الإسلام والدين المسيحي تشجب وترفض الزنا واللواط "المثلية الجنسية"، ونرفضه في مصر".



توفيق عكاشة يتنبأ بكارثة تنتظر تركيا وقطر في 2025



قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن تركيا تستخدم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية والعاملين في قنوات الإرهاب، كأداة لإنجاح الحلم التركي في إعادة الخلافة العثمانية.



وحذر" عكاشة " في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، أنقرة، إذ قال:" تركيا ستقسم إلى 3 دول في عام 2025، دولة تابعة لأوروبا و دولة آسيوية، والجزء الجنوبي ينضم للدولة الكردية".



واستطرد:" تميم حاكم قطر سيكون هاربا في باريس او لندن او ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أمريكا في عام 2025".



إخواني هارب يفضح الجماعة الإرهابية ويتوقع تخلي أردوغان عنها



عرض الإعلامي توفيق عكاشة، مقدم برنامج " مصر اليوم " المذاع على قناة "الحياة"، مقطع فيديو لأحد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، يفضح فيه تركيا وقطر وأدوارهما الخبيثة وعلاقتهما بجماعة الإخوان الإرهابية.



وقال حسين بديني، عضو جماعة الإخوان الإرهابية، :" أردوغان قد يتخلى عن الإخوان في أي وقت ولا يستمر في تقديم الدعم لهم، ولكن الإخوان يقدمون أنفسهم بشكل تمثيلي ومدافع بشكل أعمى عن أردوغان، على الرغم من أنهم لا يحصلون على أي مكاسب داخلية وخارجية".



وأضاف: "تركيا تساعد الإخوان بشكل كبير في السماح للهاربين من أحكام الإعدام والإرهابيين بالتواجد على ارضها، وقنوات الإخوان لم تنجز شيئا ويخرجون بنفس الكلام".



وتابع: "يمكن أن يتخلى أردوغان عن الإخوان في أي وقت، لأنه مازال يعاني من أزمة إقتصادية كبيرة لم يتعافَ منها، و الإخوان اعتمدوا بشكل كبير على أردوغان ومستعدون للتشكيك في أي شيء حتى لا تهتز صورة أردوغان"، مضيفا:" أردوغان اللي بيساعد الإخوان النهارده مش هيساعدهم بكرة".



محمد محسن وهبة مجدي يرقصان بالولاعة على الهواء



أدى الثنائي محمد محسن وزوجته الفنانة هبة مجدي، دويتو أغنية «يا سلام على حبي وحبك»، التي أداها الفنانان الراحلان فريد الأطرش وشادية، في فيلم "أنت حبيبي".



وأخرج محسن، من جيبه "ولاعة" أثناء الأغنية، لتمثيل المشهد، الذي استخدم فيه الأطرش الـ"كبريت".



ودخل الزوجان في مبارزة فينة من خلال تمثيل أحد مشاهد فيلم بين القصرين على الهواء، حيث جسدت هبة مجدي خلال برنامج «معكم» المذاع على فضائية «سي بي سي» وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»؛ السيدة أمينة؛ وزوجها السيد أحمد عبد الجواد الشهير بـ"سي السيد".



ونفذ الزوجان على الهواء، عددا من الدويتوهات الغنائية؛ والمسابقات الثقافية والفنية، وتمثل المشاهد الفنية على الهواء.



ماجد المصري: سرقوا هدومي وجريت عريان في الشارع



قال الفنان ماجد المصري، إنه قضى طفولته في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وكان بيتهم يطل على ترعة، كان يعشقها ويفضل السباحة بها مع أصدقائه، خاصة خلال أيام العيد.



وأشار ماجد المصري خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أمير كرارة" في برنامج "مع السهرانين" المذاع علي قناة "أون أي"، إلى أن هناك أحد السارقين خدعهم ذات مرة، وقال لهم "صاحب الترعة جه"، وفروا هاربين تاركين ملابس العيد.



وأضاف أنه جرى حوالي 2 كيلو مع أصدقائه عراه تماما، لافتا إلي أن والدته سألته عن ملابس العيد الجديدة وسبب رجوعه المنزل عاريا، ليرد عليها "صاحب الترعة أخدهم مني".



أردوغان فقد عقله.. يشبه محاولة الانقلاب عليه بموقف الرسول في غار حراء



عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتحدث فيه عن محاولة المتمردين الإنقلاب عليه والهجوم على طائرته، وشبه ما حدث في هذا الموقف بموقف سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - في غار حراء.



وقال "أردوغان"، إن المتمردين دخلوا الطائرة التي كان متواجدا بها ولكنهم لم يروه، مشبها ما حدث معه بما حدث مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء.



وعلق "أديب" في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلا:" أردوغان رجل غير متزن".



عمرو أديب: تركيا عدونا الأول.. ويجب وقف التجارة والسياحة معها



قال الإعلامي عمرو أديب، إنه كان يتحدث دوما عن قطر وتميم، ثم تركيا وأردوغان، ولكن الترتيب تغير إلى تركيا أردوغان، ثم قطر تميم، وليس العكس.



وأضاف "أديب" في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "تم الكشف عن موقع إلكتروني يهاجم المملكة العربية السعودية ويبث من تركيا باسم "نيزك"، بالإضافة إلى مواقع أخرى تخرج من نفس الدولة تهاجم مصر والدول العربية".



واستطرد: "تركيا هي التي تدير المواقع التي تهاجم مصر والسعودية والعالم العربي بشكل رسمي، ومستشار الرئيس أردوغان قابل مجموعة المتطرفين المصريين والعرب ويطمئنهم بأنه لن يتم ترحيلهم، وللمرة الأولى أشوف مسؤول رسمي يتقابل بصفة رسمية مع إرهابيين ومجرمين محكوم عليهم بالإعدام".



وأكمل: "تركيا دولة عدوة ولا يجب أن نتاجر معها، ولا أن نستمر في السياحة التركية، فهي تحتل جزء من قط، ومتواجدة في أماكن متفرقة بالمنطقة، وهي العدو الحقيقي، وعلى مصر والسعودية اتخاذ مواقف حقيقية ضدها".