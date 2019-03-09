القعيد: أغلب الشباب يعرضون أعمالا أدبية ولم يقرأوا شيئًا..صور

قال الروائي يوسف القعيد، عضو مجلس النواب المصري، إن الأجيال الجديدة لا تقرأ مثل الجيل السابق، وأغلب الشباب الذين يعرضون عليا أعمال أدبية لم يقرأوا شيئًا.



جاء ذلك خلال لقاء فكرى على هامش معرض الكتاب الرابع المقام في مكتبة مصر العامة دمنهور والذي أداره الدكتور محمد أبو على، الأستاذ بكلية الآداب جامعة دمنهور.



وأشار "القعيد" إلى لقائه بالكاتب الراحل نجيب محفوظ، على مقهى ريش في القاهرة، وأعطاه أول رواية له وكانت تتكون من خمسة فصول، وتطوع وقرأها كلها وعلق عليها بأن فصولها الأربعة الأخيرة لم تضف شيئًا جديدًا للفصل الأول، ولكن عندما قرأت الرواية في طبعتها الثانية اكتشفت أنه كان محقًا وأنه كان رجلًا صادقًا كما اكتشفت أنني لم أشكره لأنه استقطع جزءًا من وقته لقراءة الرواية.