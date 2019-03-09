ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

القعيد: أغلب الشباب يعرضون أعمالا أدبية ولم يقرأوا شيئًا..صور

السبت 09/مارس/2019 - 01:55 ص
الروائي يوسف القعيد
الروائي يوسف القعيد عضو مجلس النواب خلال الجلسة
جمالات الدمنهورى
قال الروائي يوسف القعيد، عضو مجلس النواب المصري، إن الأجيال الجديدة لا تقرأ مثل الجيل السابق، وأغلب الشباب الذين يعرضون عليا أعمال أدبية لم يقرأوا شيئًا.

جاء ذلك خلال لقاء فكرى على هامش معرض الكتاب الرابع المقام في مكتبة مصر العامة دمنهور والذي أداره الدكتور محمد أبو على، الأستاذ بكلية الآداب جامعة دمنهور.

وأشار "القعيد" إلى لقائه بالكاتب الراحل نجيب محفوظ، على مقهى ريش في القاهرة، وأعطاه أول رواية له وكانت تتكون من خمسة فصول، وتطوع وقرأها كلها وعلق عليها بأن فصولها الأربعة الأخيرة لم تضف شيئًا جديدًا للفصل الأول، ولكن عندما قرأت الرواية في طبعتها الثانية اكتشفت أنه كان محقًا وأنه كان رجلًا صادقًا كما اكتشفت أنني لم أشكره لأنه استقطع جزءًا من وقته لقراءة الرواية.
القعيد: أغلب الشباب يعرضون أعمالا أدبية ولم يقرأوا شيئًا..صور
القعيد: أغلب الشباب يعرضون أعمالا أدبية ولم يقرأوا شيئًا..صور
القعيد: أغلب الشباب يعرضون أعمالا أدبية ولم يقرأوا شيئًا..صور
القعيد: أغلب الشباب يعرضون أعمالا أدبية ولم يقرأوا شيئًا..صور
القعيد: أغلب الشباب يعرضون أعمالا أدبية ولم يقرأوا شيئًا..صور
القعيد: أغلب الشباب يعرضون أعمالا أدبية ولم يقرأوا شيئًا..صور

ترشيحاتنا

9 مارس 1969.. قصة استشهاد الفريق عبد المنعم رياض قائد ملحمة معركة القناة

عمرو أديب: تركيا عدونا الأول.. ويجب وقف التجارة والسياحة معها.. فيديو

برلماني: نخشى انتشار أفكار رامي مالك بين الشباب المصري

بالوثائق.. شكوى رسمية للمفوضية السامية لحقوق الانسان ضد قنوات الارهابية فى تركيا وقطر

ماذا بينه وبين الله.. توفى راكعًا.. لحظة لفظ مصلٍ أنفاسه بالمسجد..فيديو

بعد الأويجور.. الصين تشن حملة اعتقالات ضد أقلية مسلمة جديدة

مكتشفة واقعة سرقة المسجد بالإسكندرية: أنا مش متخيلة اللي حصل

سبب تواجد نيمار في قطر ثلاثة أيام

استقالة وزيرة القوات الجوية الأمريكية هيذر ويلسون

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 9 /3 /2019 بمحافظات مصر

صفعة قوية من تونس وموريتانيا للجزيرة القطرية

إنجازات مصر في قطاع البترول.. تحقيق أعلى معدل إنتاج للزيت الخام والغاز الشهر الماضي.. استثمار 27 مليار دولار خلال 4 سنوات.. تعزيز مشروعات البنية الأساسية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

فيديو

تعليق ناري من عمرو أديب على حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين..فيديو
خايفة اتزحلق.. طلب غريب من حنان مطاوع لـ أمير كرارة.. فيديو
حنان مطاوع: جوزي غاوي مقالب وتعرضت لأزمة قلبية بسببه
عمرو أديب عن بيع داعش لـ فتيات: من علامات القيامة
ماجد المصري: سرقوا هدومي وجريت عريان في الشارع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟